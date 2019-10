Dinescu (UNTRR): Prevederi din Pachetul Mobilitate vor avea un impact absolut dezastruos asupra transportatorilor romani

"Intoarcerea obligatorie acasa a vehiculelor si a soferilor la patru saptamani este o masura care va duce la cresterea emisiilor poluante. Sunt estimari intre 100.000 de tone de CO2 si pana la 360.000 de tone de CO2, realizate de catre diferiti operatori. Aceasta problema nu este generata numai de camioanele romanesti care se intorc acasa, ci de toate vehiculele care ar fi obligate sa faca acest lucru. Bineinteles, asta va duce si la o crestere a pretului produselor. In principiu, este o contradictie flagranta cu ceea ce inseamna politicile de decarbonizare lansate de Comisia Europeana si de Carta Alba a Transporturilor care vorbeste de o Piata Unica a Transporturilor. Masura privind intoarcerea acasa a vehiculelor si cea cu restrictionarea cabotajului au fost facute fara sa existe o analiza de impact reala. Pentru transportatorii romani impactul este absolut dezastruos, pentru ca ar fi eliminati de pe piata de transport din Europa de Vest. Daca socotim circa 50.000 - 60.000 de camioane care zicem sa lucreaza in Europa de Vest din Romania, ar insemna ca 2.000 de camioane ar trebui sa vina zilnic spre Romania si sa de duca inapoi spre Europa de Vest in plus fata de cele care deja fac transport pe aceasta ruta", a spus Dinescu.Reprezentantul UNTRR a adaugat ca, la ora actuala, in Romania exista 34.000 de firme de transport de marfuri, cu 155.000 de vehicule licentiate, de peste 3,5 tone."In prezent, exista niste estimari care arata ca lipsesc peste 400.000 de spatii de parcare securizate la nivelul Uniunii Europene. In Pachetul de Mobilitate 1 se propune interzicerea efectuarii repausului saptamanal normal al soferilor. Se pare ca aceasta prevedere va trece. UNTRR a fost la Strasbourg in martie 2007 la o serie de discutii, din care s-au desprins doua idei, una dintre acestea fiind mentinerea politei de asigurare pentru dovedirea capacitatii financiare a firmelor de transport. Astazi, din evidentele ARR, reiese ca aproape 50% din firmele din Romania nu detin astfel de polite. Datele oficiale arata ca, in Romania, exista in prezent 34.000 de firme care fac transport de marfuri, cu 155.000 de vehicule licentiate de peste 3,5 tone. Un alt succes a fost eliminarea momentului diferit de implementare. Erau parlamentari germani care sustineau ca trebuie sa se implementeze pentru ultimele state venite aceste noi regulamente la doi de la publicare, iar pentru primele 15 state, dupa 4 ani", a precizat secretarul general al UNTRR.Pachetul Mobilitate 1 a fost publicat de Comisia Europeana in 31 martie 2017, Pachetul II la data de 8 noiembrie 2017, iar Pachetul III pe data de 17 mai 2018.Parlamentul European (PE) a adoptat, in data de 4 aprilie 2019, in prima lectura, Pachetul "Mobilitate", dupa ce anterior documentul a fost retrimis la Comisia Transport si Turism (TRAN), din cauza numarului mare de amendamente depuse. Eurodeputatii romani s-au mobilizat atunci si au depus un numar mare de amendamente, impreuna cu colegii lor din Bulgaria, Polonia si tarile baltice, adunandu-se in final peste 1.200 de amendamente.Prin noua legislatie, forul european doreste sa inlocuiasca restrictia existenta a numarului de operatiuni de cabotaj - operatiuni de transport in alta tara UE in urma unei livrari transfrontaliere -, cu o limita de timp de 3 zile si sa introduca inregistrarea punctelor de trecere a frontierei prin tahografe. De asemenea, va exista o "perioada de asteptare" in tara de origine (60 de ore) inainte de deplasarea la un alt cabotaj, pentru a evita practicarea "cabotajului sistematic".In plus, pentru combaterea utilizarii companiilor de tip "cutie postala", intreprinderile de transport rutier de marfa ar trebui sa desfasoare o proportie semnificativa din activitati in statul membru in care sunt inregistrate, potrivit legislatiei adoptate. Intrucat operatorii folosesc din ce in ce mai mult vehicule utilitare usoare pentru a furniza servicii de transport, acesti operatori ar trebui, de asemenea, sa respecte normele UE pentru operatorii de transport, considera eurodeputatii.Totodata, eurodeputatii solicita ca regulile de detasare sa se aplice cabotajului si operatiunilor de transport transfrontalier, cu exceptia tranzitului si a operatiunilor bilaterale, cu o incarcare sau descarcare suplimentara in fiecare directie (sau niciuna la iesire si doua la intoarcere). Nu in ultimul rand, acestia au propus modificari pentru a asigura conditii mai bune de odihna pentru soferi, potrivit comunicatului PE. Companiile vor trebui sa-si organizeze calendarele astfel incat soferii sa se poata intoarce acasa la intervale regulate, cel putin o data la 4 saptamani. Perioada de odihna obligatorie la sfarsitul saptamanii nu ar trebui sa fie petrecuta in cabina camionului, se mentioneaza inlege.La ora actuala, discutiile intre Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul ministrilor de transport au inceput si au ca scop finalizarea celor trei seturi de masuri din cadrul Pachetului Mobilitate 1.Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) organizeaza, vineri, conferinta cu tema "Pachetul Mobilitate 1 a intrat in trialog. 