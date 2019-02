Dupa Brexit, transportatorii romani pot folosi, temporar, cartile de identitate romanesti pentru accesul in Marea Britanie

Raspunsul autoritatilor britanice survine dupa ce UNTRR a solicitat informatii privind situatia firmelor de transport rutier din Romania care efectueaza operatiuni de transport din Marea Britanie in UE sau din UE in Marea Britanie, dupa 29 martie, data retragerii Regatului Unit din UE.In cazul in care, pana la 29 martie, nu va exista un acord intre Regatul Unit si UE privind Brexit, va reintra in vigoare Acordul din 1969 intre Romania si Marea Britanie cu privire la transporturile rutiere internationale, se mentioneaza in comunicatul UNTRR.Referitor la operatiunile de transport rutier de marfa si persoane, Marea Britanie isi doreste un Brexit usor si sa incheie un acord cu UE care sa fie in avantajul ambelor parti, precizeaza UNTRR."Regatul Unit saluta Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind normele comune care asigura conectivitatea de baza a transportului rutier de marfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniune. In acest sens, Marea Britanie colaboreaza cu partenerii europeni in vederea asigurarii ca acest Regulament este adecvat pentru toate partile si poate fi implementat pana la 29 martie 2019", se mai arata in comunicatul citat.In oricare dintre aceste scenarii, se va aplica sistemul de autorizare CEMT.