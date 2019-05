Dupa ce mii de romani au semnat pentru sustinerea Uber si Bolt, si transportatorii lanseaza o petitie: Capitala este cea mai afectata!

"Transportul rutier de persoane sufera din multiple cauze, iar Bucurestiul este mai afectat decat celelalte localitati, dar nu intelegem de ce exista politicieni care isi fac, astazi, campanie electorala si permit desfasurarea activitatilor de "ridesharing' in Romania", spun reprezentantii COTAR, citati de AGERPRES."Ca raspuns la petitia lansata pentru incalcarea legislatiei, prin permiterea activitatilor de "ridesharing' in Romania, in afara cadrului legislativ, lansam si noi o petitie pentru a cere respectarea legii. Timp de patru ani, transportatorii autorizati, care respecta cel putin patru legi ignorate de companiile de "ridesharing', au fost obligate sa se descurce pe o piata acaparata de firmele care ne-au facut concurenta neloiala, in forma continuata. Mai mult, a trebuit sa suportam atacurile frecvente si violente din partea autoritatilor statului, a Consiliului Concurentei si a politicienilor care, in loc sa apere cadrul legal, au aparat interesele celor care incalca legislatia in vigoare, adica firmele care fac activitati nereglementate. Conform legislatiei in vigoare, orice activitate neautorizata este sanctionata, iar banii obtinuti din astfel de activitati ar trebui sa fie confiscati, ceea ce nu s-a intamplat, in ultimii patru ani, in cazul companiilor care fac transport neautorizat de persoane', declara Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.Potrivit reprezentantilor transportatorilor autorizati, transportul rutier de persoane sufera din multiple cauze."Capitala este mai afectata decat celelalte localitati, pentru ca numarul real al cetatenilor depaseste numarul rezultat in urma ultimului recensamant, tinand cont de faptul ca peste 3.000 de autorizatii nu sunt scoase la atribuire conform legii. Astfel, s-a ajuns la situatia in care activitatile de ridesharing au fost percepute ca o necesitate, iar societatea civila actioneaza in consecinta, crezand ca astfel se vor rezolva problemele de transport. De fapt, situatia este creata artificial, prin subdimensionarea parcului auto al firmelor de taxi, pentru a crea nevoia unei suplimentari din alte surse. Intelegem nevoile cetatenilor, ale clientilor nostri care sunt, pe buna dreptate, nemultumiti de timpii de asteptare, dar nu intelegem de ce exista politicieni care isi fac astazi campanie electorala sustinand o activitate ilegala. Mai mult, nu intelegem cum este posibil ca exact cei care cer voturi pentru a ajunge in Parlamentul European sau in Parlamentul Romaniei, pentru a face legi, arata exact ca nu inteleg ce presupune o lege si necesitatea respectarii ei", se noteaza in document.Conform COTAR, sustinatorii activitatii nereglementate de "ridesharing' in Romania nu tin cont de faptul ca activitatea in sine nu exista asa cum este descrisa din punct de vedere terminologic.(...) nu intelegem cum poate fi reglementata aceeasi activitate economica prin doua legi diferite, una pentru cei care platesc taxe si impozite in plus si alta pentru cei care ar putea fi scutiti de aceste taxe si impozite. Pe ce baza? Mai trebuie sa mentionam ca nu noi am ales sa fim "galbenii', ci ni s-a impus tot prin lege culoarea galben, pentru recunoasterea in trafic a masinilor care fac transport de persoane in regim de taxi, in timp ce soferii care pretind ca fac "ridesharing' pot avea orice fel de masina, de orice culoare. Mai amintim ca sustinatorii activitatii nereglementate de "ridesharing' in Romania nu tin cont de faptul ca activitatea in sine nu exista asa cum este descrisa din punct de vedere terminologic, pentru ca niciun sofer nu merge din punctul A in punctul B cu mai multe peroane, pentru a imparti pretul cursei in mod egal, ci comenzile se iau prin acelasi tip de aplicatii pe care le au si companiile de taxi, doar ca taximetristii nu au voie sa practice tarif dinamic, in timp ce soferii care fac pretinsul "ridesharing' pot practica, fara a fi amendati", se mentioneaza in petitie.Reprezentantii COTAR sustin ca taximetristii sunt obligati prin lege sa elibereze bon fiscal si sa-si schimbe casele de marcat periodic, in timp ce soferii de "ridesharing" pot trimite "un asa-zis bon fiscal nelegal, pe e-mail".COTAR este o organizatie reprezentativa la nivel national, care are ca membri federatii si asociatii din randul transportatorilor de persoane, transportatorilor in regim de taxi si inchiriere, scolilor de conducatori auto.