FAN COURIER preia operatorul de transport & logistica SLS CARGO

Tranzactia a fost perfectata de actionarii celor doua companii la inceputul lunii noiembrie si se afla, in prezent, in procedura de avizare la Consiliul Concurentei."Este un parteneriat castigator pentru ambele parti implicate si nu o achizitie propriu zisa. Experienta in piata de freight forwarding pe care o are partenerul nostru se suprapune obiectivelor FAN Courier de a dezvolta, la standardele de calitate asumate, gama de servicii oferita clientilor nostri. Vrem sa le oferim partenerilor pentru care prestam servicii o experienta mai buna pe toate liniile de business, nu doar pe cea a serviciilor de curierat", a declarat Adrian Mihai, managing partner FAN Courier.Potrivit fondatorului FAN, pe parcursul negocierilor, cele doua companii au identificat nu doar obiective de business similare ci si valori comune precum grija fata de client sau interesul pentru dezvoltare si investitii.In baza parteneriatului, compania SLS CARGO va continua sa functioneze sub brand propriu, fara a fi absorbita de FAN Courier. Fondatorul companiei isi mentine calitatea de actionar si CEO, o decizie similara fiind asumata si pentru echipa de top management a operatorului de freight forwarding."Ne bucuram sa devenim partener al liderului unei piete in continua dezvoltare. Poti deveni mai bun invatand de la cei mai buni, iar FAN Courier este un business sanatos, construit cu grija in peste 20 de ani de activitate. Suntem convinsi ca transferul reciproc de know-how va fi cheia dezvoltarii noastre pe termen lung", a declarat Mihai Stoica, fondatorul companiei SLS CARGO.Prin dezvoltarea portofoliului, clientii FAN Courier vor avea acces la o gama mai larga de servicii pe segmentul transport-logistica-distributie. Planurile pe termen scurt si mediu ale celor doi parteneri includ dezvoltarea business-ului si cresterea echipei.FAN Courier, companie integral privata romaneasca, fondata in 1998, a incheiat exercitiul financiar 2018 cu o cifra de afaceri de 147 de milioane de euro. Compania estimeaza pentru anul in curs o crestere a afacerilor cu 15% si investitii de peste 15 milioane de euro.