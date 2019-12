Coloanele de camioane de la granita cu Ungaria genereaza in continuare pierderi mari transportatorilor

FORT:

Secretarul general adjunct al FORT, Siegfried Mayer, care a transmis recent adrese catre autoritatile romane in care semnaleaza problema, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca problema cozilor de camioane de la frontiera cu Ungaria nu este inca rezolvata.Mayer a afirmat ca tranzitarea lenta a frontierei "a generat si genereaza in continuare pierderi foarte mari pentru transportatori"."Nu vedem cum se poate ameliora aceasta situatie pana cand nu intra Romania in Schengen", a spus reprezentantul FORT.Conform sursei citate, dupa ce s-au transmis catre Ministerul Afacerilor Externe, premier si alte ministere adrese in care este semnalata problema, in ultimele saptamani situatia s-a imbunatatit sensibil. El arata ca, totusi, reducerea timpilor de asteptare de la iesirea din tara a fost posibila, in mare parte, datorita faptului ca pe timp de iarna autoritatile ungare nu mai aplica restrictia de acces in aceasta tara pentru automarfare, de sambata de la ora 23,00 pana duminica la ora 23,00 (ora Romaniei)."Se mai scade presiunea de pe cozi din cauza faptului ca duminica se circula in Ungaria, pe timp de iarna (...) dar indiferent de acest lucru, personalul din vami de multe ori obstructioneaza artificial trecerea frontierei, e o chestiune pe care nu o putem din pacate depasi. Autoritatile maghiare probabil ca doresc sa-si sublinieze importanta la granita si creeaza artificial astfel de situatii", a spus Mayer.Reprezentantul FORT considera ca in spatele acestor probleme de la granita ar putea exista si interese economice ale firmelor de transprot din Ungaria, dar admite ca nu exista dovezi in acest sens."Nu putem sa ne dam seama daca in spate nu exista si interese economice a firmelor din Ungaria, pentru a scadea capacitatea de concurenta a firmelor romanesti. Sigur, aceste lucruri nu pot fi probate", a spus Mayer.In luna noiembrie, FORT a transmis catre prim-ministrul Ludovic Orban, catre MAE, MAI si alte autoritati, o "solicitare de interventie pe langa autoritatile din Ungaria"."Cu exasperare va aducem la cunostinta o situatie extrem de grava din vestul tarii, care afecteaza in mod catastrofal fluxul de tranzit al automarfarelor prin punctele de trecere a frontierei spre Ungaria. In speta este vorba despre un fenomen care este prezent de cca. 2 saptamani, in care automarfarele stau la cozi care depasesc uneori 20 de kilometri, totodata creaza imposibilitatea agentilor economici, implicit si al transportatorilor sa-si onoreze comenzile externe. Timpii de asteptare depasesc uneori chiar si 24 de ore", se mentiona in document.FORT mai arata ca "situatia este creata artificial de autoritatile maghiare care motiveaza timpii de asteptare cu necesitatea de a controla retroactiv legalitatea platii taxelor de drum a automarfarelor"."Acest procedeu greoi (si care nu este necesar a se realiza in frontiera) este in fapt 'atentat la competitivitatea transportatorilor romani' fata de transportatorii de dincolo de granita cu Ungaria! Se incalca flagrant de catre autoritatile maghiare dreptul unional de libera circulatie a marfurilor si a serviciilor, deoarece acest procedeu de control a devenit unul permanentizat si care il consideram abuziv", se mai mentiona in adresa.FORT a pus la dispozitia AGERPRES raspunsul primit de la MAE, conform caruia "subiectul blocajelor inregistrate la punctele de trecere a frontierei romano-ungare (pe sensul de intrare in Ungaria), incepand cu 1 noiembrie 2019, semnalate de dumneavoastra, s-a aflat in atentia Ministerului Afacerilor Externe si Ambasadei Romaniei la Budapesta, in stransa coordonare cu Ministerului Afacerilor Interne".MAE arata ca Ambasada de la Budapesta a fost in legatura permanenta cu Politia de Frontiera si Ministerul de Interne din Ungaria si a solicitat autoritatilor ungare "sa intreprinda cat mai rapid posibil toate masurile aflate in competenta pentru asigurarea unui control operativ si pentru fluidizarea traficului vehiculelor de transport marfa"."Ca urmare a demersurilor sustinute efectuate pe langa autoritatile din Ungaria, s-a reusit cresterea efectivului de politisti ungari la frontiera, suspendarea controalelor in conditii de flux ingreunat, precum si reducerea semnificativa a timpilor de asteptare pentru vehiculele de transport marfa", arata MAE in raspunsul transmis FORT.MAE subliniaza ca ingreunarea traficului a fost generata de neplata, de catre unii dintre transportatori, a taxelor si amenzilor aplicate de catre autoritatile din tara vecina, aspect care "a determinat autoritatile ungare sa efectueze, la intrarea in Ungaria, controale suplimentare pentru vehiculele de transport marfa".Conform MAE, tranzitarea frontierei cu Ungaria este ingreunata si de numarul tot mai mare de camioane, cu 67.000 mai multe in primele 10 luni ale anului 2019 fata de perioada similara a anului trecut, doar la iesirea prin Nadlac I, Nadlac II si Bors.La inceputul lunii noiembrie, la PTF Nadlac II s-au inregistrat coloane de automarfare care au ajuns la o lungime record, de 25 de kilometri, pe autostrada. Situatia a durat mai multe zile, iar transportatorii aradeni au tras un semnal de alarma, amenintand cu blocarea punctelor de trecere a frontierei.Politia de Frontiera mentionase la cauzele pentru timpii mari de asteptare "numar mare de mijloace de transport marfa prezentate la control" si faptul ca "autoritatile de frontiera maghiare efectueaza verificari amanuntite asupra fiecarui mijloc de transport".