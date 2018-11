Intarzieri de zeci de minute la sosirea si plecarea unor trenuri din Gara de Nord

Cea mai mare intarziere la sosire, de 55 de minute, a inregistrat-o trenul IR 1658 Bacau-Bucuresti Nord, care ar fi trebuit sa ajunga la destinatie la ora 9:28. Pe locul 2 in topul intarzierilor, cu 40 de minute, se afla IR 473 Budapesta - Brasov, iar locul 3 este ocupat de trenul IR 1750, pentru care s-au anuntat 30 de minute. Aceasta garnitura vine din Suceava si ar trebui sa soseasca in Gara de Nord la ora 11:31.O alta intarziere, de 15 minute, este consemnata la IR 1826 de la Targu-Jiu.In ceea ce priveste plecarile din Gara de Nord, singura intarziere (de 30 de minute) se inregistreaza deocamdata la IR 1623 spre Sibiu, care ar fi trebuit sa plece la ora 10:00.Traficul feroviar este deschis la aceasta ora pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind insa adaptata la conditiile meteo nefavorabile, a anuntat, miercuri dimineata, Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA."Un numar redus de trenuri inregistreaza la aceasta ora intarzieri la sosire, acestea fiind insa determinate de adaptarea circulatiei la conditiile meteo sau de pregatirea si verificarea suplimentara a materialului rulant pentru reinscrierea in cursa. In aceasta perioada, angajatii companiei CFR SA verifica starea infrastructurii pe toate sectiile de cale ferata de pe raza celor 17 judete aflate sub Cod galben de ninsori si viscol, iar pe segmentele unde situatia o impune se va interveni cu personal de specialitate si utilaje pentru remedierea tuturor deranjamentelor tehnice", precizeaza compania intr-un comunicat remis AGERPRES.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare Cod galben de ninsori si viscol, valabila in 17 judete din sudul si sud-estul tarii, inclusiv Capitala, dar si o informare de vreme deosebit de rece cu temperaturi de minus 10 grade Celsius pentru nordul, nord-estul si centrul tarii.Meteorologii avertizeaza ca vremea se va mentine deosebit de rece pana la sfarsitul saptamanii.