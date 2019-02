Piata de transport rutier de marfuri din Romania

Acesta a depasit chiar si ramura de servicii telecom sau de servicii IT. Soferii care lucreaza in acest domeniu, cei de pe TIR-urile care transporta marfuri, trebuie sa aiba permis auto categoria CE, atestat profesional in transportul marfurilor si card tahograf.Companiile care ofera servicii in transportul rutier de marfuri detin camioane ce sunt inregistrate in Romania.Majoritatea sunt camioane de marfa, cele mai apreciate fiind MERCEDES, VOLVO, MAN, IVENCO. Aceste companii trebuie sa aiba licenta de transport rutier international. Ele preiau incarcaturile complete in camioane sau TIR-uri si le transporta in siguranta in toate tarile europene.Soferii trebuie sa respecte regulile impuse de legislatia in domeniul transporturilor rutiere in ceea ce priveste: timpii de conducere si timpii de odihna a soferilor profesionisti din Regulamentul 561/2006 , accesul la profesie din Regulamentul 1071/2009, accesul la piata de transport rutier de marfa din Regulamentul 1072/2009, Directiva detasarii la transporturile rutiere 71/1996.1. Toti soferii profesionisti care conduc autovehicule de transport international trebuie sa aiba la acestea tahograf inteligent pana la finele anului 2024.2. Se permite o activitate suplimentara de incarcare, descarcare in drumul spre destinatia dorita si in drumul spre intoarcere, pentru ambele directii.3. Nu se mai permite repausul saptamanal normal in cabina autovehiculului desi nu sunt suficiente spatii de parcare securizate in UE.4. Restrictionarea cabotajului, perioada de cooling-off va fi de 5 zile, se face in aceeasi tara, cu acelasi autovehicul.5. Soferii se pot intoarce acasa dupa 3-4 saptamani de drum.Transportul de marfuri se realizeaza cu diferite autovehicule, camioane de marfuri, TIR-uri. Transportul poate fi pentru marfuri cu mase sau dimensiuni depasite, pentru utilaje agricole, pentru marfuri perisabile, periculoase etc.Exista companii care detin astfel de autovehicule pentru transportul de marfa si care ofera servicii profesionale. De asemenea sunt firme care ofera posibilitatea de a gasi furnizori de camioane de marfa, cap tractoare sau utilaje agricole, modele de tractoare agricole pe Truck1 second hand, care sunt in stare foarte buna de functionare.Acestea sunt produse de marca, de exemplu se pot cumpara tractoare CASE, JOHN DEERE, CLAAS, NEW HOLLAND si altele. Sunt si alte utilaje agricole care pot fi cumparate: combine, echipamente speciale, masini agricole, masini de erbicidat, remorci platforme si autobasculante, imprastietoare ingrasaminte, atasamente. De asemenea, cumparatorii pot gasi camioane, utilaje forestiere, autoutilitare, autobuze, semiremorci, remorci, piese de schimb, stivuitoare si altele.In tara noastra, companile detin flote de camioane moderne, majoritatea dintre acestea corespund standardelor EURO 3. Statisticile arata ca aproape 10 000 de camioane ce apartin flotei de camioane din Romania, se incadreaza in clasa EURO 3.In tara noastra 73% din totalul marfurilor transportate se realizeaza cu TIR-uri si camioane, prin vehicule de transport rutier. Deci transporul rutier ocupa aproape trei sferturi din piata.In segmentul camioanelor de constructii se afla in TOP camioanele de marfa MAN, FORD, VOLVO, IVENCO, MERCEDES.Unul din cei mai mari producatori internationali de camioane grele este Ford Trucks, acesta este prezent in 34 de state pe acest segment de piata. Importatorul local Ford Trucks de pe piata din Romania are sute sau chiar mii de unitati de camioane destinate transportului pe distante scurte, medii si lungi, sute de camioane speciale si de constructii.Companiile de transport de marfa cauta mereu solutii pentru a reduce costurile si timpul de livrare al marfurilor. Se doreste reducerea costurilor cu forta de munca si accelerarea timpului de procesare si de livrare a transportului. Cei care activeaza in industria de transport sunt ingrijorati de preturile fluctuante ale combustibilului si de lipsa de soferi. De asemenea, se preconizeaza pentru acest an o crestere a tarifelor de transport si o lipsa a capacitatii de transport.Alte probleme sunt: normele stricte de emisii, cresterea congestiei traficului, progresele inregistrare in tehnologiile pentru noile modele de astfel de autovehicule, cresterea numarului de accidente rutiere in timpul calatoriilor pe distante lungi, standardele de cresterea eficientei consumului de combustibil.Pentru a se putea respecta limitele de emisii este importanta achizitionarea de vehicule cu tehnologii avansate. O parte dintre aceste probleme au drept consecinta cresterea preturilor la camioane.