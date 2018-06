Pierdem 1,5 miliarde de euro pentru ca tranzitul de marfuri spre Europa ocoleste Romania

"Daca luam in calcul traficul de tranzit de la Marea Neagra spre Europa l-am pierdut complet. Astazi se face prin toate celelalte porturi estice ale Europei si mai putin prin Romania, inclusiv, din pacate, traficul pentru importul de marfuri romanesti.Au ajuns sa se importe prin alte porturi europene decat prin portul Constanta. Dau o cifra. Am facut un mic studiu.Pierderea anuala din acest trafic si din faptul ca aceste marfuri nu sunt taxate la intrarea in Uniunea Europeana pe teritoriul Romaniei este undeva la 1,5 miliarde de euro pe ansamblul acestui business, de la port, taxe, canale, profituri, agenti economici.Si la capat ce? Transportatorii si administratorii de infrastructura: tui, taxe de navigatie, taxe de autostrazi si asa mai departe. Un calcul duce la aceasta suma anuala", a spus Sorin Bota.Potrivit acestuia, avem crestere economica si a importurilor, dar acest trafic stagneaza sau merge in jos. De asemenea, acesta a spus ca este nevoie de a restructura anumite institutii."Avem un punct comun cu colegii din opozitie legat de faptul ca astazi la nivelul CFR si acolo inca nu s-au facut restructurari, nici macar gandite nu sunt la ora asta si la nivelul CNAIR, CNADNR, AND cum vrem sa-i spunem. E clar ca acolo daca lucrurile au mers prost de 10 ani, de 12 ani, de cati vrem noi, e clar ca cu aceeasi oameni, oricat i-ai recicla si i-ai muta de pe un post pe altul, nu poti sa faci lucrurile sa mearga mai bine", a afirmat Sorin Bota.De asemenea, deputatul USR, Catalin Drula, a declarat ca sunt probleme cu resursa umana, cu aceia care ocupa din partea statului de dezvoltarea infrastructurii."Acesti oameni sunt total nepotriviti pentru a administra mari proiecte. Proiecte de miliarde de euro. Nu stiu, nu vor uneori si nu pot. Tot incercam sa facem infrastructura si a ajuns un loc comun ca ne plangem ca nu ne iese, ca am incercat orice, dar de fapt incercam din nou si din nou aceeasi reteta sa facem mega-proiecte cu oameni care nu ar putea gestiona nici o retea de drumuri comunale, probabil", a spus Catalin Drula.O a doua cauza a situatiei din infrastructura o reprezinta, potrivit lui Catalin Drula, slaba pregatire a proiectelor care sunt lansate la licitatie, fapt care duce la intarzieri in faza de executie, la cresteri de costuri, dar mai ales la blocaje si rezilieri, iar in final la nerealizarea acestor proiecte.Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii impreuna cu Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti organizeaza joi conferinta cu tema "2018 - Moment de rascruce pentru infrastructura din Romania".