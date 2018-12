Romania, prin ochi de transportator: Valoarea pietei a crescut pana la 6 miliarde de euro in 2018 #Interviu

Valentin Storoj, Managing Director al Raben Logistics Romania

Valentin Storoj conduce divizia romaneasca a Raben Group , un jucator international cu o cifra de afaceri de 13 milioane de lei in Romania, in 2018, si a raspuns intrebarilor Business24 cu privire la infrastructura romaneasca, tranzitia la camioane cu emisii poluante zero si, implicit, necesitatea unei infrastructuri electrice pentru dezvoltarea acestor afaceri in tara noastra."Cand a ales Romania, compania noastra a evaluat toate riscurile si avantajele regiunii, avand in vedere ca business-ul are un mare potential de dezvoltare in aceasta tara. Desigur, suntem intotdeauna deschisi spre schimbare, spre dotari mai bune care pot ajuta economia romaneasca sa creasca si afacerea noastra, de asemenea", spune Valentin Storoj, intr-un interviu acordat Business24.Dupa absolvirea Facultatii de Electronica si Telecomunicatii din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, am inceput sa lucrez in domeniul transportului si logisticii intr-o companie multinationala in crestere. Desi am pornit de la o pozitie de entry level, am dobandit experienta in diferite roluri in cadrul companiei, descoperind business-ul in ansamblu.Urmatorul pas in cariera mea a fost cand am acceptat provocarea de a dezvolta o noua filiala in Bucuresti pentru o alta companie multinationala. Rezultatele bune pe care le-am inregistrat mi-au dat incredere sa accept o noua provocare, sa coordonez Raben Logistics Romania si, impreuna cu colegii mei, sa transformam compania in cel mai mare operator de logistica din tara.Stiam ca este o companie internationala importanta, o companie de familie, prezenta in zone-cheie din Europa si ca voi avea nevoie de toata experienta pentru a pozitiona Raben drept principalul partener logistic din Romania. A fost placerea mea sa pornesc in aceasta misiune si sunt sigur ca vom creste in fiecare an si vom deveni cei mai buni.Scopul nostru este sa oferim servicii de cea mai inalta calitate posibila. De aceea, am investit in noi depozite si servicii. Am crescut numarul angajatilor de la 20 la 50 de persoane. Veniturile inregistrate au fost de aproximativ 13 milioane de lei, iar profitul in concordanta cu bugetul. Sursele noastre principale au fost transportul rutier, grupajele si cel international, de tip FTL.Vrem sa continuam sa investim pe piata romaneasca si sa ne extindem afacerea in urmatorii ani. Ne-am dublat deja numarul de angajati de cand am venit pe piata locala in 2015. De asemenea, intentionam sa deschidem mai multe filiale in tara si sa dezvoltam noi linii de distributie. Cele mai recente sunt pe liniile RO-IT si RO-GER. In viitor, dorim sa oferim noi servicii listei noastre de clienti in continua crestere, cu ajutorul echipei noastre de experti, si sa introducem noi tehnologii in modul nostru de lucru. In acest an, am livrat pe mare primul nostru camion - o incarcatura supradimensionata - unui client foarte important in Emiratele Arabe Unite si ne dorim sa continuam sa ne ocupam de proiecte mai mari.Industria de logistica europeana evolueaza constant odata cu cresterea pietei de retail online, care a provocat o crestere rapida a cererii de spatii de depozitare si de distributie. Aceasta evolutie inseamna ca companiile trebuie sa-si imbunatateasca sistemele si tehnologia pentru a face fata cererii in crestere.Valoarea pietei romanesti continua sa creasca (intre 5 si 6 miliarde de euro in 2018), in timp ce, conform unor studii, livrarile de spatii logistice si industriale sunt in crestere (cu 70% fata de 2017) totalizand peste 1 milion mp anul acesta.In ceea ce priveste principalele tendinte din industrie, voi mentiona transformarea digitala, experienta clientilor si a utilizatorilor si automatizarea.Asa cum se intampla in toate industriile, companiile investesc in digitalizarea operatiunilor lor pentru a asigura servicii mai eficiente si mai sigure prin intermediul unor site-uri si aplicatii mai bune.In acelasi timp, mentinerea unei relatii bune cu clientii este esentiala pentru succesul afacerii si de aceea ne gandim constant la modalitati de a le oferi informatii utile despre transporturile lor intr-o maniera rapida si usoara.De asemenea, pentru a acoperi toate cerintele, companiile de logistica au inceput sa isi automatizeze depozitele pentru a reduce cererile de locuri de munca, pentru a creste acuratetea si a imbunatati eficienta.La inceputul anului 2017, Raben Group a deschis un departament de Cercetare si Dezvoltare, Laboratorul Genius, care promoveaza practic transportul si logistica "fara hartie", aplicand mecanisme de avertizare timpurie pentru a anticipa eventualele modificari ale timpilor de livrare, folosind algoritmi avansati de procesare a imaginii pentru masurarea inaltimii transportului la intrarea in depozit.De asemenea, in 2015, compania a lansat platforma myRaben.com care utilizeaza data cloud computing pentru ca clientii si destinatarii bunurilor livrate de Raben sa poata utiliza Internetul pentru a avea acces imediat la comenzi, la statusul de expediere si facturi sau pentru a utiliza un set personalizat de rapoarte.De asemenea, Grupul Raben continua sa investeasca in flota ecologica si este constient ca mediul continua sa se schimbe si trebuie sa fim pregatiti pentru acest lucru.Grupul Raben este un mare sustinator al tehnologiei nepoluante si incurajeaza fiecare companie sa investeasca in dezvoltarea echipamentelor ecologice care pot contribui la protejarea mediului nostru.In fiecare an, compania stabileste obiective tot mai ambitioase de a reduce consumul de combustibil si de emisii de CO2 prin investitii in flote moderne.Subcontractantii sunt incurajati sa inlocuiasca flota cu una mai noua oferind planuri de leasing atractive.In depozitele noi, compania utilizeaza sisteme de iluminare cu LED, control automat al iluminatului, generatoare de energie, luminatoare care ofera acces la lumina naturala si ventilatie mecanica cu recuperare de caldura. Ne implicam chiar angajatii nostri in activitati sustenabile, Grupul dezvoltand un program de plantare a copacilor in Polonia, unde au reusit sa planteze 10.000 de copaci in 4 ani.In acelasi timp, incurajam zilnic comportamentele ecologice lansand in acest an o noua campanie sociala: "Eco2way - pe drumul ecologic" care are la baza un experiment social si un concurs "Esti familia ECO".Din pacate, Romania se numara printre marii poluatori din Europa, fiind cunoscuta pentru calitatea scazuta a aerului si luarea de masuri ar contribui la diminuarea amprentei de carbon si la crearea unui mediu mai sanatos pentru generatiile urmatoare.Cand a ales Romania, compania noastra a evaluat toate riscurile si avantajele regiunii, avand in vedere ca business-ul are un mare potential de dezvoltare in aceasta tara. Desigur, suntem intotdeauna deschisi spre schimbare, spre dotari mai bune care pot ajuta economia romaneasca sa creasca si afacerea noastra, de asemenea.Vreau ca oamenii sa creada mai mult in potentialul Romaniei si al romanilor si sa colaboreze pentru ca a duce tara pe cele mai inalte culmi.Romania este o piata emergenta cu un mare potential in toate domeniile. Pentru industria de logistica, aceasta beneficiaza de o pozitionare strategica in Europa, care ofera numeroase posibilitati de extindere. Costul spatiului de depozitare este relativ scazut, ceea ce contribuie la dezvoltarea pietei de logistica in aceasta regiune.De asemenea, economia stabila si puterea de cumparare in crestere a romanilor au contribuit la cresterea numarului de transporturi.