Sindicatele din transporturile feroviare amana protestul de miercuri

Potrivit unui comunicat al FMLR remis marti AGERPRES, celelalte trei revendicari trebuie intai discutate cu noul ministru al Transporturilor care va fi desemnat dupa data de 3 decembrie 2018."Precizam ca, desi primul motiv de protest este in curs de rezolvare, FSTFR (Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania) si FMLR vor urmari atent activitatea presedintelui ARF (Autoritatea pentru Reforma Feroviara, n.r.), domnul Gigi Gavrila, care a dat dovada de neseriozitate, chiar pe ultima suta de metri, in ceea ce priveste notificarea Comisiei Europene cu privire la intentia de atribuire directa a contractelor de servicii publice de transport feroviar de calatori.Astfel, desi presedintele ARF a dat asigurari reprezentantului FSTFR ca pana in data de 16.11.2018 va da un raspuns catre sindicate privind notificarea Comisiei Europene pentru atribuirea directa a contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de calatori, pe care era obligat sa o faca, si care sa fie in concordanta cu textul notificarii, nu a facut acest lucru si a intarziat, raspunsul ARF venind abia in data de 26.11.2018 in urma multor discutii telefonice si schimburi de mesaje SMS cu domnul Ion Popescu - presedintele CSN Meridian, confederatie la care FSTFR este afiliata", se arata in documentul citat.