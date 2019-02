Singurul producator de tramvaie din Romania abia face fata cererii: Dupa 40 de ani in care orasele nu au cumparat nimic, acum toate vor in acelasi timp

Omul de afaceri Valer Blidar, care controleaza fabrica de material rulant Astra Vagoane Calatori Arad, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca a fost singurul ofertant la licitatia ce s-a desfasurat la Arad pentru zece tramvaie noi si care s-a incheiat in urma cu cateva zile. In acest context, fabrica ar urma sa semneze contractul de livrare dupa ce perioada de evaluarea a ofertei va fi incheiata.Potrivit lui Blidar, societatea pe care o conduce a fost singura care a avut oferte si in orasele Cluj-Napoca, unde ar urma sa livreze 24 de tramvaie, Galati - 18 tramvaie si Oradea - 10 tramvaie. In total, fabrica ar urma sa produca si sa livreze in tara cel putin 62 de tramvaie, la care se mai pot adauga 28, pentru ca in doua orase s-a prevazut optiunea de suplimentare a comenzilor."In cazul municipiului Oradea, in prima etapa vom livra 10 tramvaie, dar exista optiunea pentru inca 10, iar la Arad, pe langa cele 10 de la licitatie, exista optiunea extinderii achizitiei cu alte 18", a declarat Blidar.Intrebat de capacitatea la care lucreaza fabrica de tramvaie din Arad, omul de afaceri a spus ca noile contracte vor conduce la angajarea a cel putin o suta de oameni, pentru a se face fata productiei."Ultimii doi ani au fost destul de tristi pentru fabrica noastra, pentru ca am lucrat la doar 30% din capacitate, dar in prezent lucram la 60%. Vom creste si mai mult si vom fi nevoiti sa angajam cel putin 100 de oameni pentru a ne onora obligatiile. Jumatate dintre oamenii ce vor fi angajati provin din scoala noastra de meserii, unde avem toate cele opt specializari necesare fabricilor pe care le detinem", a afirmat Valer Blidar.Omul de afaceri a adaugat ca in tara "au inceput sa fie organizate licitatii pentru tramvaie in aproape toate orasele care au acest tip de transport"."Cu toate acestea, la unele licitatii nu putem participa din cauza unei conditii pe care nu o intelegem, fiind cerute tramvaie cu o lungime mai mare decat orice se produce in tara noastra. Noi vom livra in Romania, in baza contractelor pe care le avem, cele doua modele, Imperio, cu lungimi de 27 sau 36 de metri, si Autentic, care este un concept propriu si are o lungime de 18 metri. Mai e si problema ca, dupa 40 de ani in care orasele nu au cumparat tramvaie noi, acum toate vor in acelasi timp si cu livrare in decurs de un an, ceea ce este foarte greu. Cu toate acestea, fabrica noastra a avut la licitatii nu doar avantajul pretului scazut, dar si termenul de livrare mic", a spus Blidar.Referitor la licitatia organizata in Arad, primarul Gheorghe Falca a confirmat, intr-o postare pe Facebook, ca a existat un singur ofertant, adaugand ca pe langa cele 10 tramvaie ar urma sa fie cumparate ale 18."S-a incheiat perioada de depunere a ofertelor la licitatia organizata de Primaria Arad in vederea achizitionarii a 28 de tramvaie noi. In prima etapa ne propunem sa innoim parcul Companiei de Transport Public cu 10 tramvaie, existand posibilitatea de extindere a contractului la 28 de garnituri noi. Ofertele primite parcurg etapa de evaluare tehnica si financiara, speram ca in scurta vreme sa aflam numele companiei care va furniza municipiului noile tramvaie. Investitia va fi realizata din fonduri europene", a scris Falca.Municipalitatea aradeana a obtinut, in toamna anului trecut, o finantare de peste 16 milioane de euro, din fonduri europene, la care se adauga o finantare locala de aproape doua milioane de euro pentru achizitia celor zece tramvaie. Totusi, conform reprezentantilor administratiei locale, in urmatorii patru ani vor fi cumparate, in total, 28 de tramvaie noi, investitie estimata la 57 de milioane de euro.In prezent, orasul Arad are cea mai dezvoltata retea de linii de tramvai din Romania, dupa Bucuresti, iar Compania de Transport Public are 138 de garnituri aflate in circulatie.Cu privire la contractele externe pentru tramvaie, Valer Blidar a spus ca exista unul cu o tara din Uniunea Europeana, insa deocamdata nu are acordul acestui client pentru a da publicitatii informatiile.Fabrica de tramvaie din Arad are aproximativ 500 de angajati, iar impreuna cu fabrica de vagoane calatori grupul are peste 1.000 de salariati.