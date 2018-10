Solutii smart pentru un "Transport inteligent, Trafic Inteligent!

Conferintasi-a propus sa vina in sprijinul comunitatilor locale si sa adune la aceeasi masa atat reprezentantii forului legislativ, cat si firmele din domeniul transporturilor, prezentand solutii alternative pentru reducerea traficului rutier si a poluarii din transport., a precizat, in deschiderea evenimentului, ca Romania inregistreaza un decalaj mare fata de alte state europene, desi administratiile publice locale sunt interesate sa dezvolte conceptul smart mobility, iar legislatia in domeniu sprijina infiintarea de parteneriate public-privat, care sa duca la un transport public eficient si o fluidizare a traficului.Presedintele Comisiei parlamentare a punctat ca principale probleme ale transportului public romanesc: gestionarea traficului, poluarea aeriana si fonica, numarul redus de statii de incarcare pentru autoturismele si autovehiculele nepoluante, lipsa unei infrastructuri alternative de trafic pentru biciclete."Este nevoie de deschiderea si promovarea parteneriatelor solide pentru dezvoltarea serviciilor de transport inovative. Transportul public trebuie sa fie unul verde, curat si eficient", a mai precizat Lucian Bode (foto)., a sustinut ca o solutie eficienta o reprezinta implementarea conceptelor bike sharing si car sharing, care functioneaza deja in capitla Olandei.In sprijinul acestei idei a vorbit si. Acesta a precizat ca,in tara sa, exista in acest moment piste de biciclete cu o lungime totala de 35.000 de kilometri, in conditiile in care 17 milioane de olandezi traiesc pe o suprafata de aproximativ 42.000 kilometri patrati., a afirmat ca, prin programul RABLA PLUS, in Romania vor fi achizitionate intre 1200 si 1300 masini electrice si hybrid, in comparatie cu cele 957 cumparate anul trecut (773 electrice si 184 hybrid).Seful AFM a anuntatca, "in ceea ce priveste autoritatile publice locale, este in derulare la momentul actual o sesiune pentru municipiile resedinta de judet. Bugetul este de 20 de milioane de euro sa isi instaleze aceste prize, aceste instalatii pentru masinile electrice, instalatii cu o putere de minim 50 de KW", a spus Brezuica., a punctat ca, desi banca ofera finantare tuturor solicitantilor in acest domeniu, peste 70% din finantarile acordate se regasesc in sectorul privat de transport.Ea a precizat ca, pentru perioada 2018-2020, BERD a pregatit un program de 120 milioane euro, iar pana acum a primit solicitari din partea a zece operatori de transport public., a precizat transant: "progresul va veni de la antreprenori, statul trebuie, in primul rand, sa nu ii incurce si, daca poate, sa ii ajute. Statul trebuie sa ajute fie cu ajutoare de stat sau facilitati fiscale, sa ii ajute pe producatori, fie ca sunt producatori de baterii, de componente sau de produse finite, mijloace de transport"., partenerul oficial al conferintei, reprezentat de, a sustinut, in prezentarea sa, ca "inlocuirea parcurilor existente de autobuze cu tehnologii moderne, prietenoase cu mediul, reprezinta masura cea mai facila de imbunatatire a mobilitatii, in centrele urbane".Bogdan Aldea a pledat pentru beneficiile autobuzelor cu propulsie pe CNG, cum sunt autobuzele Citaro, amintind de reducerea emisiilor de CO2, capacitatea mare de transport, autonomie ridicata, si un cost mult mai mic,dar si pentru cele electrice si hibrid., a declarat, in premiera, ca UBER va lansa peste 5 ani, in 2023, transportul cu aparate de zbor de mici dimensiuni (aeronave electrice), care vor putea decola si ateriza de pe cladiri de birouri.Pana atunci, managerul general UBER a anuntat ca va integra in aplicatie si alte servicii: biciclete electrice, scutere electrice, transportul in comun."Daca transportul in comun este o alternativa mai buna, vrem sa puteti cumpara un bilet prin aplicatia Uber. Ne dorim sa facem asta si in Romania", a spus Nicoleta Schroeder.Parteneri institutionali ai Conferintei sunt Comisia de Transporturi din Camera Deputatilor, dar si Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), Asociatia Romana de Relatii Publice (ARRP), CIO Council, Asociatia Vehiculelor Electrice din Romania (AVER), companii, printre care, Mercedes-Benz Romania, Automobile Bavaria Romania, Iveco, Isuzu, BCR (eGO), SAP, Nissan, UBER, KIA, Swarco, Ford, Get Pony, Toyota, ProCredit Bank, Expert Co2, Capital Estate, Evolio.Partenerii media ai evenimentului: Agerpres, National FM, AutoBild, Ziare.com, Business24, Cariere.Evenimentele Jump to SMART-ERomania sunt organizate de jumptosmart.ro si Ideativa Mind.