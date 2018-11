Ministrul Sova: Voi baga trenul in Aeroportul Otopeni

"Este un proiect al meu si voi baga trenul in Aeroport. CFR Infrastructura deja are in licitatie dublarea caii ferate vechi, are studiul de fezabilitate pentru segmentul nou definitivat, pregateste caietul de sarcini pentru executia lucrarilor.Este un caiet de sarcini pe care am solicitat sa il faca de asa maniera incat cei care vor castiga licitatia sa fie obligati sa aiba mobilizare 24 de ore din 24, 7 zile din 7 si sarbatori legale, astfel incat in 12 luni trenul de la Gara de Nord sa intre in Aeroportul Otopeni.Si o pot spune cu mai multa certitudine, acesta este un proiect inceput de mine si probabil ca il voi termina tot eu inainte de 2020.La sfarsitul primaverii, atunci cand timpul o va permite, se va lucra. Se va lucra probabil si in aceasta iarna la dublarea caii ferate, acolo nu e nevoie de exproprieri, de avize de mediu si asa mai departe", a subliniat ministrul Transporturilor.Lucian Sova a precizat ca au fost deja obtinuta autorizatia pentru Planul Urbanistic Zonal si toate autorizarile, inclusiv cele care tin de aeronautica si sunt greu de obtinut."Dar avand in vedere ca aceste institutii se afla in subordinea Ministerului Transporturilor, in fiecare saptamana am avut grup de lucru si toate problemele au fost rezolvate. Am colaborat foarte bine cu primarul din Otopeni si ii multumesc, pe aceasta cale, presedintelui Consiliului Judetean Ilfov, care nu a refuzat sa faca niciun efort pentru sustinerea acestui proiect", a precizat Lucian Sova.