Stefanescu(COTAR): Saptamanal apare cate o aplicatie ca Uber, in spatele carora stau multinationale "de miliarde", care sifoneaza bani din tara

Transportatorii rutieri, membri ai COTAR, protesteaza joi in Piata Victoriei pentru indepartarea "falsilor transportatori" de pe drumurile nationale si trecerea activitatii de rent-a-car la Ministerul Transporturilor."Am organizat protestul ca un semnal de alarma pentru aceasta ordonanta de urgenta, din nou. Vrem neaparat sa se dea aceasta ordonanta de urgenta, sa nu mai fim amanati din luna in luna, din an in an asa, cum a fost pana acum. Stiti ca nu suntem la primul protest, suntem la n-lea si, culmea, pentru acelasi lucru! Nu am venit niciodata in fata Guvernului sa strigam sloganuri ca sa cada Guvernul, sa plece acasa cineva. Nu. Nu am venit sa cerem bani pentru noi, vreo facilitate fiscala. Am venit sa cerem un lucru pertinent ca toti cei care fac aceasta activitate pe langa noi, nelicentiati, neautorizati, sa poata fi sanctionati. Atata tot. Am cerut acum si ca activitatea de rent-a-car sa treaca la Autoritatea Rutiera Romana, din moment ce ea nu este reglementata de peste 15 ani in toate consiliile locale din toata tara. Deci, 95% din consiliile locale, din 2003, de la aparitia legii, nu au facut nimic, nu dau niciun fel de autorizatie de rent-a-car. Deci, in afara de faptul ca exista o piraterie si in acest domeniu, statul nu a incasat niciun ban de peste 15 ani din autorizarea acestor rent-a-car-uri. Deci, nu este corect nici pentru noi", a spus Stefanescu.In ceea ce priveste aplicatiile de transport gen Uber sau Taxify, Stefanescu a atras atentia asupra faptului ca nu sunt singurele in Romania, ci saptamanal apar altele similare, in spatele carora stau multinationale "de miliarde", care sifoneaza bani din tara."Toate aceste aplicatii in spatele carora stau multinationale de miliarde - vreau sa va spun ca nu este doar una singura, Uber sau Taxify. Vedeti ca in fiecare saptamana in Romania, ca e tara tuturor posibilitatilor, apare cate o aplicatie. Uitati-va si vedeti ca in fiecare saptamana apare cate una. De ce? Pentru ca Romania a devenit tara tuturor posibilitatilor. Aici nu trebuie respectata legea de toata lumea. Trebuie respectata numai de romanii prosti. De catre baietii destepti sub nicio forma. De asta suntem aici. Am respectat cat de cat si rugamintea domnului ministru Cuc, care m-a sunat aseara si ne-a rugat sa incercam sa nu blocam Bucurestiul din nou, dar totusi ne-am strans (...), pentru a da un semnal de alarma. Intr-adevar, am vorbit cu cei din tara sa nu mai vina in numar atat de mare - ne cerem scuze cetatenilor bucuresteni, dar ii rog sa tina cont ca nu este vina noastra. Suntem in strada de atatia ani de zile si nu se da aceasta ordonanta. S-a promovat in urma discutiei cu doamna ministru Plumb, in urma discutiei cu domnul vicepremier Suciu, in urma discutiei cu domnul ministru Cuc si vedem ca nu se da. Deci, cineva o stopeaza undeva. Nu poate sa o stopeze decat prin lobby parlamentarii interesati si niste functionari din cadrul ministerelor care blocheaza acest lucru. ANAF nu poate sa spuna ca este strain de acest lucru. Noi am facut sesizari la ANAF de trei ani. ANAF oare nu vede ca cineva sifoneaza bani in afara tarii? Adica ANAF face pe nestiutorul si nu stie ca se incaseaza bani pe niste aplicatii si pleaca direct in Olanda sau in alte tari offshore? Nu se poate! Nu poti sa spui ca tu nu vezi, atata timp cat noi numai din taxele locale pe care le platim, autorizari si restul, pe care le platim anual, sunt peste 435 de milioane de euro. Si aici nu intra taxele, impozitele firmelor sau taxele pe care le platim pentru salariatii firmelor. Numai taxele locale pe care le platim la nivel national, peste 435 de milioane de euro. Bob numarat. Si atunci? Nu e mai bine sa fure altii inca 435 de milioane anual si sa ii duca afara?! E mai corect asa", a acuzat presedintele COTAR.Vasile Stefanescu a facut referire si la "parlamentari interesati care primesc la pachet prin lobby" legi pe care nu le inteleg, dar le promoveaza."Legat de celelalte activitatii, legi alternative, transport alternativ, care sincer nu intelegem ce va insemna acest lucru, parlamentari interesati care primesc la pachet prin lobby aceste legi pe care nici nu le inteleg, dar le promoveaza - am inteles ca parlamentarii au fost alesi sa le gandeasca, nu sa le primeasca la pachet prin lobby... Care este problema? Nu intelegem. Am spus si Parlamentului la o adunare, si deputatilor si senatorilor, ca, daca se va face un studiu si se va dovedi ca la nivel national sau pe orase sau cum considera domniile lor trebuie marit numarul de taxiuri - pentru ca probabil este mai mare cererea decat oferta, nicio problema, se poate mari numarul de 4 la mia de locuitori, din lege, la 5 sau la 6 la mia de locuitori. Deci, la nivel national, la 4 la mie inseamna ca acum avem 70.000 de taxiuri. Daca il marim la 6 la mie, mai cresc cu inca 30.000 de taxiuri, 35.000. Haideti sa vedem daca este nevoie! Pentru ca fiecare incearca sa isi tina breasla in mana sa poata sa lucreze ca oamenii angajati sa poata sa duca un ban acasa si noi, ca firme, sa ne putem plati taxele si impozitele. Deci, nu poti sa creezi pe langa noi niste activitati ca noi ceilalti sa murim! Cu tot respectul, asa facem si noi. De ce nu se da drumul la notariate, sa fie notariat langa notariat, de ce nu se da drumul la avocati fara un examen, sa fie o multitudine de avocati sau de magistrati, de ce nu putem sa deschidem cabinete medicale fara a avea autorizatii, fara a avea patalama la mana?! Astea sunt niste probleme si vad ca nimeni nu le intelege. Toata lumea ne arata cu degetul. Da, avem niste probleme in breasla noastra, dar asta ce inseamna? Asta inseamna ca trebuie sa fim pusi la zid? (...) Eu spun asa: ca fiecare entitate multinationala care vrea sa vina in Romania trebuie sa respecte legile din Romania, nu trebuie prin lobby sa inventam lege pentru acea multinationala. De ce activitatea noastra trebuie sa fie la mana unor multinationale, de ce activitatea noastra trebuie sa fie la mana unor parlamentari interesati?", a aratat el.In acest context, Stefanescu a tinut sa precizeze ca ordinul fostului ministru al Transporturilor Lucian Sova privind transportul interjudetean a fost suspendat de instanta."Legat de transportul interjudetean, vreau sa va sa spun, ca stiti foarte bine ordinul lui Sova, ca am fost anul trecut in fata ministerului de atatea ori, s-a demonstrat ca noi am avut dreptate prin instantele de judecata. Am fost in instantele de judecata si am demonstrat judecatorilor ca ce a facut Sova a fost un abuz si a facut un abuz fara a respecta legea, fara a face studii de oportunitate, de mobilitate, exact ce am spus. Si judecatorii au suspendat ordinul lui Sova, asa ca nu mai vorbim despre transportul interjudetean aici, pentru ca transportul interjudetean a fost suspendat de catre judecatori. Deci, am avut dreptate si anul trecut, cand am spus ca deputatul Sova a fost un ministru al Transporturilor care a avut o agenda proprie si personala, care a dat un ordin la momentul acela ilegal din punctul nostru de vedere si facut pentru cineva anume si am demonstrat in instanta ca am avut dreptate si judecatorii au tinut cont'', a subliniat el.Intrebat ce vor face in continuare transportatorii, Stefanescu a raspuns: "In fiecare saptamana vom fi in fata Guvernului, daca nu se va da ordonanta''.Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a organizat joi proteste, cerand Executivului sa promoveze ordonanta de urgenta promisa in urma cu trei saptamani cu privire la eliminarea pirateriei, informeaza un comunicat al organizatiei.