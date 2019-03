Taximetristii anunta proteste joi, cu peste 5.000 de autovehicule, daca nu se elimina pirateria

"COTAR cere Guvernului sa rezolve cu celeritate aceasta situatie si sa excluda falsii transportatori de pe drumurile Romaniei, asa cum sunt exclusi falsii medici, falsii preoti sau falsii avocati, deoarece cei care practica pirateria in transporturi, fara licenta si fara autorizatie, nu sunt altceva decat falsi transportatori de persoane", se spune in comunicatul transportatorilor.La protest vor participa transportatori autorizati apartinand membrilor COTAR, insumand peste 5.000 de autovehicule."Coloana se va forma din fata Guvernului, pana la Casa Presei. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, atat in Bucuresti, cat si pe drumurile nationale, de unde vor veni coloane de masini din toate regiunile. Daca nici de aceasta data nu se va rezolva problema semnalata de noi, transportatorii rutieri autorizati de persoane, vom organiza un miting de amploare in fiecare saptamana, in perioada urmatoare, cand vom bloca Bucurestiul cu autocare, microbuze si taxiuri din intreaga tara', a declarat Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.La sfarsitul lunii februarie, COTAR a amanat protestele anuntate pentru data de 28 februarie, in urma intalnirii cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si cu ministrul Dezvoltarii Regionale, Daniel Suciu, si a decis sa astepte publicarea proiectului Legii taximetriei pe site-ul Ministerului Dezvoltarii, conform promisiunilor primite.Potrivit unui comunicat al COTAR, transportatorii au fost invitati la discutii cu ministrul Transporturilor, intr-o intalnire de urgenta, pe tema proiectului de modificare a Legii Taximetriei. La intalnire a participat si viceprim-ministrul si ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Daniel Suciu."In urma intalnirii de la Ministerul Transporturilor, am convenit, de comun acord, sa amanam protestele anuntate, pentru doua saptamani, timp in care Guvernul va putea lua decizia de a modifica Legea Taximetriei. Intalnirea s-a incheiat dupa ora 20:00 si s-a convenit ca vineri, 1 martie 2019, pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), sa fie publicat anuntul referitor la initierea procedurii de consultare publica cu privire la proiectul de act normativ de modificare a Legii taximetriei nr. 38/2003. Daca va fi promovata si votata ordonanta de urgenta pentru eliminarea sintagmei 'in mod repetat' din Legea Taximetriei, si trecerea activitatii de 'rent a car', vom renunta la proteste", a spus Vasile Stefanescu, presedinte COTAR.Ministerul Transporturilor a anuntat ca, dupa parcurgerea etapelor de avizare interministeriala, proiectul de act normativ va fi introdus pe ordinea de zi a sedintei de Guvern. In cadrul discutiilor, cei doi demnitari si-au manifestat intreaga deschidere pentru rezolvarea problemelor semnalate de catre partenerii sociali, se mai spune in comunicat.In urma cu o saptamana, pe 13 martie, transportatorii atrageau atentia asupra necesitatii unei ordonante de urgenta care sa elimine pirateria din acest sector de activitate, prin inlaturarea sintagmei "in mod repetat" din Legea taximetriei."Mesajul transportatorilor rutieri de persoane este simplu: 'Respectati legile acestei tari si intelegeti ce inseamna cadrul legal, inainte de a face comentarii aberante, cu scop electoral!' Mentionam ca transportatorii nu mai sunt dispusi sa accepte folosirea problemelor din acest sector de activitate in scopuri politicianiste, iar cei care si-au fixat ca 'target' electoratul progresist de parte dreapta ar trebui sa citeasca intai legile din Romania si abia dupa ce reusesc sa le inteleaga pot sa vina cu propuneri legislative coerente, nu cu sloganuri politicianiste care creeaza haos in domeniul transportului rutier de persoane", declara Vasile Stefanescu, la acea data.Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania este reprezentativa la nivel national pe sectorul de activitate "transporturi rutiere", "scoli de conducere auto", avand ca membri federatii si asociatii din randul transportatorilor de persoane, transportatorilor in regim de taxi si inchiriere, scolilor de conducatori auto.