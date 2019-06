Taximetristii protesteaza in Piata Constitutiei

Protestarii propun ca activitatea de transport alternativ cu un vehicul cu sofer 'VTS' sa fie inscrisa in Legea 38 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, pentru a avea acelasi reguli."Propunerea noastra ar fi urmatoarea: daca avem o Lege 38 care reglementeaza foarte clar transportul din punctul A in punctul B, aceasta activitate transport VTS este aceeasi activitate. Luati legea 38, scrieti pe ea VTS si avem aceeasi activitate cu aceleasi reguli. Si nu avem niciun fel de problema. Chiar noi am cerut sa fie reglementata, dar in niciun caz sa fie aceasta discrepanta intre activitatea autorizata de taxi si aceasta VTS. Nu este normal in momentul de fata. Mai ales ca prin acest proiect Guvernul recunoaste ca stia de 4 ani de aceste venituri ilicite, frauda fiscala, pentru ca articolul 36 din aceasta ordonanta spune asa: cei care sunt prinsi in aceasta activitate la momentul Ordonantei au termen inca 60 de zile sa intre in legalitate. Adica hotul a furat 4 ani si ii mai dam inca 60 de zile?", a declarat presedintele COTAR, Vasile Stefanescu.Acesta sustinea ca, in jurul orei 9:30, la protest erau deja "peste 600 de masini" si sublinia ca proiectul de lege privind activitatea de ridesharing creeaza diferente de la cer la pamant intre cele doua activitati."Suntem peste 600 de masini pana acum. Avem pentru jumatate de platou aprobare, in fata Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii. In primul rand, ministrii declara fara discriminari. Adica vor fi acelasi reguli, pentru ca pana la urma este aceeasi activitate, adica transport contra cost de la punctul A la punctul B. Vedem prin aceasta Ordonanta ca sunt diferente mari, de la cer la pamant. Pentru unii se creeaza un paradis fiscal in Romania, pentru aceste entitati, iar ceilalti raman in continuare fiscalizati, controlati, conform Legii 38. Si va dau cateva exemple. In primul rand vechimea masinii. Nu se mai tine cont de mediu, de descongestionarea traficului, vedem ca vechimea masinii este pana la 15 ani. In activitatea de transport legalizat taxi este pana in zece ani. La zece ani si o luna ti-a luat autorizatia de taxi si ti-a anulat-o. Pe partea cealalta, vedem ca (...) aceasta aplicatie nu poate fi metrologizata si nu scrie nicaieri cum va fi metrologizata aceasta aplicatie...Vedem tariful dinamic care creeaza clar confuzie, pentru ca ajunge in unele ore ale zilei pana la 30 de lei pe kilometru. Pe cand, pe partea cealalta, taximetristii sunt blamati cand cer cinci lei in plus", a explicat Stefanescu pentru Digi 24.Protestul urmeaza sa se incheie la ora 15:00, si in Piata Constitutiei sunt asteptate, conform organizatorilor, 800 de masini.Conform unui comunicat remis AGERPRES, taximetristii, membri COTAR, cer autoritatilor sa respecte legea si in privinta traficului de influenta, "pentru ca vedem cum se face lobby, fara niciun fel de problema pentru cei care deja declara oficial - avand functii publice importante - ca intervin in influentarea Legiuitorului, in favoarea firmelor beneficiare de schimbarea legislatiei".Reprezentantii COTAR semnaleaza ca noul proiect de OUG pentru Uber, Clever go si Taxify (Bolt) nu mai prevede ca masinile sa nu fie mai vechi de cinci ani, vechimea fiind crescuta la 15 ani. De asemenea, se va accepta achitarea cursei conform calculelor platformei, prin GPS, fara a fi verificata metrologic - ceea ce nu va fi valabil pentru taxiuri."Se va admite tariful dinamic, ceea ce inseamna ca la orele de maxima aglomeratie ar putea depasi 30 lei/km, asa cum au declarat chiar reprezentantii Uber. In continuare, profitul direct al companiilor care pretind ca fac 'ridesharing' va fi de 25 % in conturi din afara tarii, iar TVA-ul platit pentru sumele incasate va fi de numai 9 %, cu toate ca transportul se exercita pe teritoriul Romaniei. Prin acest proiect, Guvernul ne asigura ca stia ca de 4 ani aceste companii fraudeaza bugetul de stat, incasand venituri ilicite. Pentru a muta atentia tuturor de la adevarata schimbare pe care o va aduce acest OUG pentru care s-a facut foarte mult lobby, s-a lansat, la finalul saptamanii trecute, stirea falsa conform careia taximetristii vor protesta marti impotriva trotinetelor electrice - stire falsa preluata chiar de cele mai mari posturi TV din tara. Aceasta este doar o alta manipulare specifica celor care pana astazi au demonizat breasla taximetristilor, pe toate caile si prin toate mijloacele, cu scopul de a-si castiga publicul de partea lor, cu orice pret", se mentioneaza in comunicatul COTAR.