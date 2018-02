Te ducem in Germania rapid in confort si siguranta maxima!

Datorita modalitatii simple de efectuare a rezervarii si a ofertei zilnice in crestere, noi oferim turistilor posibilitatea de a descoperi Germania cu costuri reduse.Cursele de transport persoane din Romania catre Germania puse la dispozitia turistilor si a persoanelor aflate in interes de serviciu se realizeaza prin trasee sigure intre cele mai importante orase reusind sa conectam intrega populatie indiferent de mediu, urban sau rural.Pentru a ajunge rapid si in siguranta din Romania in Germania si retur va punem la dispozitie cele mai moderne mijloace de transport conduse de soferi profesionisti.Parcul auto pe care il detinem, dotat cu autocare si microbuze moderne, faciliteaza transportul de persoane in conditii de siguranta, pasagerii bucurandu-se de confort si relaxare pe intreaga calatorie parcursa.Alaturi de ZGR beneficiati atat de cele mai avantajoase preturi, cat si de o masa gratuita in Romania.Pentru ca fiecare livrare a coletelor este la fel de importanta si pentru ca fiecare solicita conditii speciale, ZGR reuneste o echipa de tineri profesionisti, energici si atenti care face ca fiecare transport de pachete si alte bunuri, sa ajunga in siguranta la adresa dorita in timp util.Flota noastra de masini, asigura servicii de curierat si logistica la cea mai inalta calitate. Efectuam saptamanal curse catre cele mai importante orase de pe ruta Romania - Germania si inapoi.Transport auto pe platforma din GermaniaIn Romania exista multe persoane care doresc sa-si achizitioneze masini din Germania, datorita starii foarte bune a masinilor din aceasta tara, dar si a costurilor mai mici pe care le presupun.Motivul principal de ingrijorare il reprezinta gasirea unei firme care sa se ocupe cu transportul autovehiculelor in Romania.Transportul unei masini cumparate din Germania se poate face doar cu profesionalism, de catre firme specializate in domeniu, deoarece fiecare detaliu este foarte important.Incarcarea si descarcarea autoturismelor se face de catre personalul calificat al firmei noastre.Pentru ca tu si autoturismul tau meritati cele mai calitative servicii de transport auto pe platforma trebuie sa apelati cu incredere la ZGR.ro si cu siguranta nevoile si dorintele dvs. vor fi indeplinite.Informatii si Rezervari:Telefon Romania: 0729 88 44 45Telefon Germania: 0049 152 154 75 266Email: office@zgr.rowww.zgr.ro