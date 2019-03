Transportatori: Daca la prima sedinta de Guvern cererile noastre nu sunt pe ordinea de zi, oprim transportul de tot

Taxiuri, autocare si autobuze din aproape toate judetele au blocat miercuri cea mai mare parte din Piata Victoriei, intr-un protest organizat de Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT).Manifestantii striga "Jos evaziunea fiscala" si "Jos pirateria" si afiseaza mesaje precum: "Stop transportului ilegal", "Stop pirateriei", "Dorim doar eliminarea sintagmei 'in mod repetat' din Legea 38/2003"."Daca la prima sedinta de Guvern, de saptamana viitoare, cererile noastre nu sunt pe ordinea de zi, oprim transportul de tot", afirma reprezentantii FORT.La ora 11:00, o delegatie a transportatorilor va intra la discutii la Guvern.Transportatorii sunt nemultumiti de intarzierea emiterii ordonantelor de urgenta promise de Guvern in domeniul transporturilor de pasageri. Potrivit FORT, in ultimele doua saptamani, ordonantele de urgenta sunt blocate pe "circuitul de avizare" din Guvern.Federatia Operatorilor Romani de Transport "considera ca sectorul de activitate in cauza nu s-a mai intalnit niciodata cu un asemenea moment, ce risca sa blocheze iremediabil transportul rutier national si judetean de pasageri", dupa cum se precizeaza in comunicatul transmis de FORT.Federatia critica Guvernul pentru intarzierea modificarii legislatiei din domeniul transporturilor."Solicitarile membrilor FORT sunt simple, iar argumentele au fost deja introduse in fundamentarea celor doua acte normative blocate acum la nivel guvernamental, in principal din cauza acelorasi grupuri de interese ce incearca sa foloseasca legislatia pentru propriul interes si buzunar", acuza Federatia Operatorilor Romani de Transport.FORT solicita Guvernului "eliminarea sintagmei 'in mod repetat' din Legea taximetriei, pentru a combate eficient transportul ilicit de persoane, si prelungirea programelor interjudetean si judetene de transport pasageri"."Orice alta completare adusa acestor doua modificari esentiale nu reprezinta altceva decat incercari disperate ale unor indivizi de a modifica legea, pentru acoperirea unor ilegalitati sau situatii litigioase", avertizeaza Federatia Operatorilor Romani de Transport.