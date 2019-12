Transportatori: Decizia Guvernului de a modifica Legea RCA ar putea conduce la falimentul industriei

"Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) isi exprima dezamagirea cu privire la decizia Guvernului de a trimite in Parlament proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA), nefiind o atitudine pro business prin care administratia sa fie un partener al mediului de afaceri. In plus, amplificata cu masurile protectioniste din vestul Europei impuse prin Pachetul Mobilitate ar putea conduce la falimentul industriei de transport rutier", afirma UNTRR.Potrivit sursei citate, o eventuala dublare a tarifelor la asigurarile RCA, care, in perioada de criza 2015 - 2016, erau de cinci ori mai mari decat in prezent, ar duce la anularea oricarei marje de profit pentru companiile de transport rutier din Romania, care si asa sunt afectate de modificarile legislative neoprotectioniste de la nivel european, de criza soferilor profesionisti sau de dezvoltarea precara a infrastructurii rutiere."Daca se vor adopta cele mai importante modificari propuse prin proiectul de lege pentru modificarea legii RCA, respectiv abrogarea prevederilor ce limiteaza cheltuielile administrative si de vanzare ale politei de asigurare ce pot fi incluse de asiguratori in calculul tarifelor de prima (in acest moment plafonate la 25%) si eliminarea obligatiei ASF de reglementare a modului de calcul al tarifelor de prima, a criteriilor de risc, a indicilor de incarcare, a coeficientilor de majorare si/sau corectie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de prima, atunci se vor re-crea conditiile dezechilibrelor grave in piata RCA si tarifele vor creste accentuat pentru toti detinatorii celor 8,2 milioane de vehicule din Romania, indiferent daca sunt persoane fizice sau juridice", avertizeaza transportatorii rutieri.Acestia reamintesc ca proiectul de modificare a legislatiei RCA a primit aviz negativ din partea Consiliul Economic si Social, deoarece masurile propuse vor avea ca efect cresterea nejustificata a tarifelor la politele RCA."UNTRR solicita Guvernului si Parlamentului Romaniei ca Legea 132/2017 sa nu fie modificata, sa transmita Comisiei Europene o analiza fundamentata privind situatia pietei RCA din Romania cu accentuarea motivelor practice pentru care nu este benefica o schimbare a legislatiei si sa vina cu masuri suplimentare pentru a evita intoarcerea la situatia de criza din perioada 2015-2016", se spune in documentul UNTRR.Totodata, UNTRR solicita Guvernului desecretizarea scrisorii primite de autoritatile romane de la Comisia Europeana in temeiul art. 4 (2) din Regulamentul european 1049/2001, intrucat impactul acesteia reprezinta ''un interes public superior care justifica divulgarea continutului documentului in cauza"."In ceea ce priveste concurenta din piata RCA, practica precedenta a demonstrat ca, in lipsa unor reglementari stricte, companiile de asigurari s-au inteles asupra preturilor, situatie sanctionata de Consiliul Concurentei cu amenzi totale in valoare de 246.739.195,6 lei (aproximativ 53 de milioane de euro) pentru incalcarea reglementarilor nationale si europene din domeniul concurentei prin coordonarea comportamentelor pe piata in vederea majorarii tarifelor RCA. In acest sens, UNTRR solicita Consiliului Concurentei publicarea raportului final, pentru ca ASF sa argumenteze in fata Comisiei Europene prevederile legale actuale si astfel toti asiguratii RCA din Romania sa aiba posibilitatea de a incepe demersurile de recuperare a sumelor percepute in plus ca urmare a intelegerilor neconcurentiale", se mai arata in comunicat.Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) este o organizatie profesionala si patronala, neguvernamentala, independenta, apolitica, fondata in 1990 pe principii democratice, care promoveaza si apara interesele transportatorilor rutieri pe plan intern si international, inregistrand de la infiintare pana in prezent peste 16.000 de firme inscrise - operatori care efectueaza transporturi interne si internationale de marfa si persoane.