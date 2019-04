Transportatori: Eliminarea taximetriei ar fi un dezastru

"Eliminarea taximetriei va afecta peste 150.000 de familii, insumand peste 600.000 de persoane. Asa cum am declarat si la intalnirea de la Guvern, din data de 21 martie, daca tot se doreste un transport alternativ, poate fi introdus un capitol distinct in legea 38/2003, unde sa se prevada si aceasta activitate, dar sa fie limitata, sa respecte aceleasi reguli ca si noi, in ceea ce priveste autorizarea, controlul si fiscalizarea, controlul autoritatilor in drept, precum si numarul limitat de masini. Altfel, inseamna ca suntem o tara comandata de niste grupuri de interese care-si fac legi cu ajutorul politicienilor romani. Si este foarte posibil sa se descopere ale cui sunt interesele, daca analizam anumite legaturi (de familie si nu numai) intre politicienii sustinatori ai Uber si persoanele de la conducerea companiei din Romania, dar si intre patronii Uber si anumiti politicieni romani care se pot lauda cu sustinerea internationala", sustine Vasile Stefanescu, presedintele COTAR, intr-un comunicat transmis luni AGERPRES.Potrivit reprezentantilor organizatiei patronale, o Ordonanta de Urgenta care sa dea unda verde paradisului fiscal pentru firmele de ridesharing ar deschide calea dezastrului."Noi, transportatorii autorizati, asistam astazi la un circ electoral in care politicieni din aproape toate partidele militeaza pentru incalcarea cu buna stiinta a Legii taximetriei, doar pentru a se face loc pe piata din Romania unor firme care incalca cel putin trei legi ale statului roman: Legea taximetriei, Codul Muncii si Codul fiscal. Sub pretextul ca duc transportul rutier de persoane in era tehnologiei, companiile de ridesharing nu fac altceva decat sa-si umple propriile buzunare cu zeci de milioane de euro, in timp ce bugetele statelor pe care le pirateaza scad simtitor, iar drepturile lucratorilor se elimina din asa-zisa relatie de "parteneriat' cu soferii bucurosi ca le raman cativa banuti in plus in buzunar, dar nu se gandesc la consecintele pe termen scurt mediu si lung: lipsa asigurarilor de sanatate, mai ales daca ar avea nevoie de spitalizare; lipsa cotizatiei la pensie, care ii va adauga pe lista acelor pensionari cu venituri sub nivelul subzistentei, peste 10, 15 sau 20 de ani", se mentioneaza in comunicatul citat.In viziunea transportatorilor, la ora actuala, exista firme de transport in Romania care nu respecta nicio lege a statului roman. "Uber isi desfasoara activitatea de 4 ani, functioneaza ilegal in Romania, face transport de persoane fara nicio autorizatie, obtine astfel venituri ilicite si duce toti banii incasati pe o aplicatie, in conturi din afara tarii. Au pretins ca nu inseamna transport rutier de persoane transportarea persoanelor din punctul A in punctul B, cu ajutorul unei aplicatii cu tarife dinamice, eludeaza Codul fiscal, fraudeaza bugetul consolidat al statului, cu sute de milioane de euro", noteaza COTAR.Reprezentantii Confederatiei afirma, totodata, ca, "lobby-istii Uber si ai altor aplicatii de acelasi fel au gasit politicieni, chiar si in Guvern, care au gasit metode pentru a le deschide calea catre piata romaneasca, dincolo de orice cadru legal", iar "acum se incearca trecerea, pe repede-inainte, a unei OUG care sa le serveasca interesele"."Intelegem ca sunt foarte influente cercurile inalte de la New York si ca avem politcieni care-si doresc izbanda in alegeri cu orice pret - chiar daca pretul este cel de a schimba legile Romaniei, astfel incat sa le aduca bani mai-marilor lumii si sa obtina sustinerea lor - insa nu putem sa nu le amintim acestora ca in Romania nu avem o lege care sa reglementeze activitatea de lobby, ci doar pedepse penale pentru trafic de influenta. Nu stim daca toti cei care insista pentru aceasta OUG pentru 'transport alternativ' inteleg ce fac alti colegi ai lor, care sunt direct interesati de aparitia acestei schimbari legislative, in interes personal, nu stim daca toti cei care sustin binefacerile Uber inteleg problemele fiscale sau macar daca stiu ca Uber incaseaza bani si cash, fara a putea emite bon fiscal, nu stim cati dintre sustinatori cred ca e bine sa fii 'cool' si 'in pas cu moda sau cu tendintele', drept pentru care se inscriu in 'trend', si cati au cu totul alte interese, dar ce am observat noi este faptul ca toti vorbesc in necunostinta de cauza si sfidand insasi ideea de legislatie, desi vor sa conduca tara", se arata in comunicatul transportatorilor autorizati din Romania.