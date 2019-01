Transportatorii ameninta cu un miting de amploare in Piata Victoriei

La protestul din Piata Victoriei vor participa reprezentanti ai tuturor asociatiilor de transportatori membre FORT, care se vor deplasa la Bucuresti cu mijloace de transport marfuri si pasageri, oprind activitatea pentru o perioada nedeterminata, mentioneaza Federatia. De asemenea, FORT a decis si reluarea protestelor la nivel national dupa mitingul de la Bucuresti."In plina dezbatere europeana a noilor modificari legislative aplicabile sectorului de transporturi la nivel european si in contextul in care Romania detine Presedintia Consiliului Europei, Guvernul se intoarce cu spatele la solicitarile transmise de FORT si refuza dialogul, in timp ce Ministerul Transporturilor se afla sub o conducere interimara dupa ce a beneficiat de prestatia unui ministru care a generat un intreg haos in acest sector de activitate. Solicitarile FORT de a se intalni cu reprezentantii Guvernului Romaniei nu au primit un raspuns favorabil, cu toate ca agenda discutiilor este una extrem de importanta pentru viitorul transporturilor rutiere. Refuzul de a dialoga este inexplicabil, mai ales daca se tine cont de aportul transporturilor autohtone la bugetul de stat precizeaza sindicalistii", se precizeaza in comunicatul transmis de Federatie.Ca urmare a acestei situatii, FORT anunta ample miscari de protest in a doua jumatate a lunii februarie, intr-o ultima incercare de a sensibiliza membrii Guvernului sa accepte dialogul.Federatia Operatorilor Romani de Transport aminteste ca a solicitat Guvernului Romaniei, in urma cu doua saptamani, intrarea intr-un dialog constructiv si eficient pentru asigurarea reprezentarii intereselor Romaniei in Europa si a stabilitatii legislative de care transporturile autohone au mare nevoie.FORT mentioneaza ca a transmis Guvernului Romaniei o adresa oficiala in vederea organizarii urgente a unei intalniri in cadrul careia sa se discute urmatoarele revendicari: dezvoltarea responsabila a infrastructurii de transport si respectarea termenelor lucrarilor contractate, renuntarea de la 1 februarie 2019 la supraacciza aplicata carburantilor; constituirea urgenta, impreuna cu patronatele din domeniu, a unui grup de lucru, in cadrul Guvernului, pentru monitorizare si interventie legislativa la nivel european; modificarea urgenta a legislatiei transporturilor pentru combaterea activitatilor ilegale din domeniu; anularea prevederilor Ordinului de Ministru nr. 1824/2018 pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011.Potrivit FORT, sectorul transporturilor este cel mai important sector economic, insa este neglijat total de politicieni. Conform datelor statistice ale BNR,transporturile autohtone au avut un aport semnificativ in balanta de plati a Romaniei. Aproximativ 6 miliarde de euro reprezinta contributia acestui sector de activitate, acest numar facand referire doar la transporturile prestate in cadrul unor operatiuni de export de servicii, se mentioneaza in comunicatul citat.