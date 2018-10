Transportul public intre Bucuresti si localitatile din Ilfov va fi suspendat

"Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania isi cere scuze fata de clientii care vor avea de suferit in urma masurilor de urgenta pe care transportatorii le vor lua, in zilele urmatoare, dar ii roaga pe cei afectati de aceasta situatie sa inteleaga de ce se intampla aceste lucruri in Romania. Transportul public de persoane intre Bucuresti si localitatile din Ilfov va fi suspendat, incepand cu data de 31 octombrie, din cauza faptului ca nu mai exista nicio autoritate care sa reglementeze aceasta piata", afirma COTAR, intr-un comunicat remis AGERPRES.Potrivit sursei citate, transportatorii precizeaza ca, dupa desfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport, atributiile in privinta serviciilor de transport persoane Bucuresti-Ilfov s-au transferat la Primaria Capitalei, respectiv la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public, care nu a luat nicio decizie privind atribuirea licentelor de transport."Ministrul Transporturilor, Lucian Sova a decis soarta a peste 100.000 de romani care folosesc in fiecare zi autobuzele si microbuzele intre Bucuresti si localitatile din Ilfov. In ultimii ani, firmele care opereaza curse intre Bucuresti si Ilfov au investit peste 20 milioane euro in 170 de autobuze urbane care stau in garaj si pentru care se plateste leasing fara sa circule pe vreun traseu. Au trecut sase luni de la desfiintarea, de catre ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a Autoritatii Metropolitane de Transport. Astfel, atributiile in privinta serviciilor de transport persoane Bucuresti-Ilfov s-au transferat, in subordinea Primariei Capitalei, respectiv la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public. In prezent, nu exista nicio procedura de atribuire pe traseele care fac legatura intre Bucuresti si localitatile judetului Ilfov. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, nu a luat nicio decizie privind atribuirea licentelor de transport", explica COTAR.Astfel, atrag atentia transportatorii, specialistii acestei asociatii, odata cu preluarea reglementarii acestui serviciu, aveau obligatia sa prezinte strategia privind atribuirea licentelor, un studiu de fundamentare, astfel incat operatorii de transport sa isi pregateasca din timp investitiile in flotele auto. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov nu a luat nicio decizie in privinta reglementarilor transportului public de persoane intre Bucuresti si Ilfov si nici nu a rezolvat problema emiterilor de licente pentru acestea."Refuzul autoritatilor de a derula o procedura transparenta de atribuire a traseelor si licentelor, pe rutele de transport intre Bucuresti si Ilfov, ascunde sub pres un abuz ce va urma incepand cu 1 ianuarie 2019. Credem ca se urmareste interesul societatilor de transport nou infiintate si finantate de bugetele locale ale primariilor din orasele resedinta de judet. Transportatorii nu au primit niciun leu pentru achizitia de autobuze, suporta integral achizitia de mijloace de transport. Se incalca principiul liberei concurente privind conditiile de acces la piata transportului de persoane", a declarat Dan Leasa, prim vicepresedinte COTAR-filiala Ilfov.In opinia COTAR, ordonanta emisa de ministrul Lucian Sova nu este in favoarea cetatenilor. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, care a preluat atributiile, nu este competenta sa gestioneze acest domeniu. Mai mult, autoritatile nu respecta deciziile justitiei, hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie din 2017 prin care s-a dispus reluarea atribuirii pe traseele care fac legatura intre Bucuresti si localitatile judetului Ilfov si nici sentinta din 2018 a Tribunalului Bucuresti prin care s-a dispus reluarea atribuirii pe traseele ce fac legatura intre Capitala si localitatile din Ilfov."In speranta ca statul roman tine cont de cele expuse mai sus, transportatorii cer armonizarea legislatiei nationale cu cea europeana, precum si innoirea parcului auto intr-un mediu concurential, in conditii egale de acces la piata transportului de persoane Bucuresti-Ilfov", se mai spune in comunicat.