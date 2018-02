Uber lupta sa ajunga pe bursa in 2019, insa anul trecut a avut pierderi de 4,5 miliarde de dolari

Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele trei luni ale anului trecut a reusit sa isi reduca pierderile pana la 1,1 miliarde dolari, de la 1,46 miliarde dolari in trimestrul al treilea, la o cifra de afaceri trimestriala de 2,2 miliarde dolari.Uber a trecut printr-o perioada dificila in 2017 in conditiile in carein luna iunie pe fondul acuzatiilor de comportament inadecvat la locul de munca. Kalanick a fost inlocuit de Dara Khosrowshahi, care anterior a condus agentia de voiaj online Expedia.Fiind o companie privata, Uber nu este obligata sa dea publicitatii rezultatele sale, dar comunica in mod regulat anumite informatii financiare. Dara Khosrowshahi vrea sa pregateasca firma pentru o listare la bursa undeva la inceputul anului urmator.Compania Uber a fost fondata in 2009 in Statele Unite ale Americii. Uber activeaza pe piata din Romania din februarie 2015, in Bucuresti, si s-a extins in 2016 in orasele Cluj, Brasov si Timisoara.