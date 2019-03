Uber si Taxify: Solicitam Guvernului sa amane o potentiala Ordonanta de Urgenta

"In legatura cu protestele de astazi si OUG-ul pentru modificarea legii taximetriei, care poate duce la limitarea sau disparitia serviciilor alternative de transport urban, pozitia comuna a companiilor de ridesharing Uber si Taxify ramane neschimbata. Apreciem deschiderea Guvernului la dialog si ii asiguram de cooperarea noastra deplina pentru modernizarea legislatiei de transport, in linie cu recomandarile Comisiei Europene, conform careia aceste servicii noi trebuie reglementate si nu interzise. Pana cand vom avea si in Romania un cadru de reglementare pentru noile servicii de transport alternativ, cadru similar altor tari membre UE, solicitam membrilor Guvernului sa amane o potentiala Ordonanta de Urgenta, in numele celor peste 2 milioane de utilizatori si a zecilor de mii de soferi care folosesc platformele noastre pentru a-si castiga existenta", se arata intr-un comunicat comun al celor doua companii remis joi AGERPRES.Potrivit documentului, aceasta noua industrie a serviciilor alternative de transport a contribuit cu zeci de milioane de euro la economia locala si la crearea si mentinerea a zeci de mii de locuri de munca ce aduc noi taxe la bugetele publice."Potentialul este unul considerabil, iar angajamentul nostru comun este sa investim in continuare in dezvoltarea acestei industrii in Romania. Ne dorim sa lucram cu autoritatile pentru a ajuta la eficientizarea transportului urban, reducerea poluarii si rezolvarea crizei parcarilor din marile orase. Impartasim parerea industriei de taxi ca este nevoie de o actualizare a cadrului legislativ, insa credem ca aceste schimbari trebuie sa favorizeze dezvoltarea industriei de mobilitate", se mai arata in comunicat.In ultimele doua zile, reprezentantii FORT si COTAR au protestat in Piata Victoriei, solicitand Guvernului adoptarea ordonantei pentru combaterea pirateriei in sectorul transportului rutier. Transportatorii cer eliminarea sintagmei "in mod repetat", si trecerea activitatii de' rent a car' la Ministerul Transporturilor.