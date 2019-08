Uber vrea sa introduca microbuzele de naveta: Sa le dam oamenilor optiuni!

Compania Uber experimenteaza in prezent in trei tari introducerea de microbuze in regim de naveta pentru rezolvarea problemei traficului intre locul de munca si locuinta, a precizat reprezentantul Uber."Unul dintre cele mai eficiente lucruri (pentru reducerea traficului rutier - n.r.) este ca noi incercam sa rezolvam problema transportului zilnic intre locuinta si serviciu. Odata ce solutionezi asta, oamenii nu mai au nevoie de masini, iar acest lucru e minunat pentru societate (...), pentru rezolvarea problemei traficului si a aglomerarii rutiere pe termen lung. Spre exemplu, pe piete cum este Kiev - Ucraina, cautam solutii pentru a rezolva aceasta problema a navetei cu un serviciu de microbuze de transfer (shuttle service, in original - n.r.) . Este o initiativa in premiera mondiala, e a treia incercare la nivel mondial si Ucraina e prima piata europeana unde o incercam", a explicat Ash Kebriti.Acesta a apreciat ca transportul multimodal este modelul ideal pentru reducerea traficului."Noi credem ca facem deja o schimbare in ceea ce priveste reducerea traficului rutier. Atunci cand o masina e folosita in sistemul Uber, comparativ cu toti oamenii care detin propria masina si care conduc masinile lor catre serviciu si apoi le conduc inapoi catre casa, evident ca modelul Uber e mult mai eficient pentru a reduce numarul de masini de pe strazi. Dar cum Uber a devenit mai mare decat si-a imaginat oricare dintre noi, am inteles ca cea mai buna metoda de reducere a traficului intr-un loc precum Bucurestiul - care are ceva trafic - este transportul multimodal. Asta inseamna ca, atunci cand un om vrea sa ajunga in Bucuresti din punctul A in punctul B, e necesar ca aceasta persoana sa poata folosi fiecare optiune fizica, fie ca este o bicicleta, o bicicleta electrica sau o trotineta electrica etc. Si cu cat are o optiune mai larga de variante, cu atat mai bine e pentru fiecare persoana si cu atat mai mult se reduce traficul. Acolo vrem sa ajungem. Deja am integrat trotinete electrice in aplicatia noastra in Polonia, in Cehia, avem biciclete electrice in piete precum Marea Britanie, Berlin, Portugalia", a oficialul Uber.Acesta a respins acuzatiile privind pozitia Uber impotriva taxiurilor si a sustinut ca, din contra, Uber este pro-taxiuri."Cu o combinatie a tuturor acestor lucruri cred ca vom reusi sa rezolvam pe termen lung traficul si aglomerarea rutiera, iar acesta e cel mai important lucru pentru noi. Apoi trecem la alta etapa, la cea mai interesanta chestie, anume cum integram transportul public pe termen lung. In Marea Britanie, in Sydney, in SUA, am decis sa integram transportul in comun, pentru ca e nevoie ca transportul public sa functioneze alaturi de noi pentru ca acest concept sa mearga. Si avem nevoie si de taxiuri - deseori se spune ca suntem impotriva taxiurilor - eu cred ca suntem foarte in favoarea taxiurilor, suntem parteneri cu taxiurile in multe piete. Deci, cu toate aceste variante, daca oamenilor li se dau optiuni si au de unde alege, problema traficului si aglomerarii rutiere vor fi rezolvate", a sustinut Ash Kebriti.Managerul pentru Europa Centrala si de Est al Uber s-a aflat marti la Bucuresti cu ocazia inaugurarii celui mai mare centru Uber de asistenta pentru soferi parteneri din Europa Centrala si de Est.Uber a anuntat deschiderea celui mai mare centru de asistenta pentru soferi si curieri din Europa Centrala si de Est, in urma unei investitii de un sfert de milion de dolari. Noul spatiu, de 320 de metri patrati, a fost creat conform standardelor internationale pentru centrele de asistenta Uber. Acesta va gazdui o echipa de 11 experti si are capacitatea de a oferi asistenta pentru maximum 2.500 de soferi si curieri pe saptamana.In contextul noii legi adoptate de Guvern care reglementeaza serviciile de ridesharing, noul centru va deveni un accelerator de conformitate, ajutandu-i pe soferi sa parcurga mai usor toti pasii necesari autorizarii. Astfel, centrul va gazdui reprezentanti din scoli acreditate care vor oferi soferilor informatiile complete cu privire la pasii si documentele necesare pentru certificarea ca sofer profesionist. De asemenea, va fi un loc in care soferii parteneri vor avea acces la toate materialele educationale pentru a obtine atestate si unde vor putea participa la sesiuni de informare in vederea obtinerii autorizatiilor pentru masina, companie sau ca soferi independenti.