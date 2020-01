Cea mai bogata familie din Italia va incasa dividende in valoare de 642 milioane de euro de la Nutella

Plati de asemenea amploare au ajutat familia Ferrero sa ajunga pe locul 25 in topul celor mai bogate familii din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Analistii subliniaza ca, in ultimul deceniu, averea unor familii de multimiliardari precum Walton, Koch sau Wertheimer a crescut in mod exploziv. De exemplu, in aceasta perioada, familia Ferrero a incasat dividende in valoare de peste doua miliarde de euro.Aceasta in conditiile in care profiturile realizate de compania care produce crema de ciocolata Nutella s-au dublat dupa 2008. Firma a declansat o campanie de achizitii pentru a-si creste prezenta pe piata din SUA si a-si extinde gama de produse. In 2018, Ferrero a preluat divizia de dulciuri din SUA a grupului elvetian Nestle SA pentru 2,8 miliarde dolari si anul trecut a finalizat achizitia diviziei de biscuiti a Kellogg Co. pentru 1,3 miliarde dolari.Averea familiei Ferrero isi are radacinile intr-o patiserie de familie din nordul Italiei care folosea alune pentru a inmulti crema de cacao. Treptat a devenit o firma producatoare de dulciuri, deschizand facilitati de productie si birouri peste hotare dupa cel de-al doilea razboi mondial. In anii 1960, compania a lansat marcile Nutella si Kinder Chocolate iar ulterior a lansat produse precum bomboanele Tic Tac si Ferrero Rocher.In prezent, membrii familiei Ferrero isi gestioneaza afacerile evaluate la 32,4 miliarde dolari prin intermediul holdingului Fedesa cu sediul in Monaco. Giovanni Ferrero, nepotul fondatorului Pietro, detine un pachet de control in compania holding, la care este si presedinte.