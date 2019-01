Astaldi, compania care are contracte de miliarde de euro incheiate cu statul roman, incepe sa ramana fara bani

In Romania, Astaldi are contracte de miliarde de euro incheiate cu administratia centrala, dar si locala

Reprezentantii Astaldi nu au fost disponibili imediat pentru comentarii.In octombrie, agentia de evaluare financiara S&P Global Ratings a coborat ratingul acordat Astaldi de la "CCC minus" la "D" (default) . Retrogradarea vine dupa ce Astaldi a cerut in septembrie unui tribunal din Roma protectie fata de creditorii sai, in urma intarzierii vanzarii podului din Turcia. Astaldi a precizat ca a solicitat protectie fata de creditori "cu rezervare", o modalitate folosita in Italia pentru a permite unei firme sa-si continue afacerile.In decembrie, grupul italian de constructii a cerut permisiunea tribunalului pentru a lua un credit de la Fortress.Imprumutul ar putea fi majorat cu inca 125 de milioane de euro daca va fi necesar, desi Astaldi inca nu a solicitat instantei acest lucru, adauga sursele.Miercuri dimineata, actiunile Astaldi au urcat cu 8%.Alte surse au anuntat recent ca firma italiana de constructii Salini Impregilo si grupul nipon IHI Corporation au depus oferte non-angajante pentru constructorul italian Astaldi SpA, care se confrunta cu probleme financiare.Ofertele sunt asteptate pana la sfarsitul lunii ianuarie, adauga sursele.Astaldi, care are peste 10.500 de angajati, spera sa vanda cel de-al treilea pod peste stramtoarea Bosfor (Istanbul) pentru a-si intari nivelul lichiditatilor si a-si reduce datoria, care se ridica la 1,26 miliarde euro (1,5 miliarde de dolari) la finalul anului trecut.Numai pentru 2019, Astaldi are angajamente pentru finalizarea unor lucrari de constructie in valoare de 400 milioane de euro, conform declaratiilor fostului ministrul al Transporturilor, Lucian Sova.Cel mai important proiect aflat in derulare este finalizarea lucrarilor laTot Astaldi are in executie si cel mai mare lot din, in lungime de 18 km, contract de 437 miliarde lei.Cu CFR SA, Astaldi are, iar cu Primaria Capitalei italienii au un contract pentru