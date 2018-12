Ceferistii cer de la Guvern 340 de milioane de euro si ameninta cu greva de sarbatori

"Dialogul nostru cu intreaga clasa politica, mai ales cu cei care astazi formeaza Guvernul, pare un dialog al surzilor, motiv pentru care am decis sa informam nominal fiecare parlamentar cu privire la situatia caii ferate si nevoia urgenta de asumare a unui plan de salvarea a intregului sistem feroviar, prin asumarea unor decizii imediate si obligatorii", spun reprezentantii celei mai mari federatii a sindicalistilor ceferisti din Romania, intr-un comunicat remis joi AGERPRES.Ei cer asumarea unui plan solid de investitii in infrastructura feroviara, considerand ca pentru 2019 este nevoie, potrivit evaluarile inginerilor si specialistilor, de peste 340 milioane de euro. Investitiile imediate pentru achizitionarea de vagoane si locomotive noi sau pentru reconditionarea celor care mai suporta o astfel de operatiune (peste 78 milioane de euro/anual, pentru urmatorii cinci ani) este, de asemenea, pe lista de solititari a ceferistilor.Acceptarea amendamentelor la Legea Pensiilor, amendamente care repara moral nedreptatea facuta ceferistilor care lucreaza la siguranta circulatiei, in fapt, fiind vorba despre grupele de munca pierdute dupa 1 aprilie 2001, adoptarea Statutului Personalului Feroviar, o abordarea corecta, pe termen lung, pentru imbunatatirea conditiilor de munca a lucratorilor feroviari, prin proiecte dedicate acestui subiect si asumate la finantare imediat precum si asigurarea unor venituri decente pentru lucratorii feroviari, sunt alte solicitari ale reprezentantilor Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial Vagoane."Decizia noastra de a continua dialogul pe aceste teme cu cei alesi sau numiti sa rezolve revendicarile noastre legitime este conditionata de capacitatea acestora de a intelege gravitatea situatiei pe care o comunicam public, cu maxima consecventa, de cel putin 3 ani de zile. In cazul in care nu se depaseste imediat interminabila etapa a evaluarilor, creste exponential riscul unor tulburari sociale care nu vor face bine Romaniei", spun ceferistii.Acestia sugereaza ca fara un dialog aplicat, trenurile ar putea sa nu circule de Sarbatori in Romania.