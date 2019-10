Consumul pierde teren. Insolventele se extind puternic in sectorul comertului

Analiza Sierra Quadrant:

Intr-o economie extrem de fragila, cum este cea romaneasca, bazata in primul rand pe consum mai ales din import, intrarea unei firme in dificultate financiara poate crea probleme majore pe scara larga, afirma expertii.Cum peste 90% dintre firmele romanesti sunt slab capitalizate, neavand la dispozitie resursele financiare pentru a rezista provocarilor, intrarea unui partener in insolventa poate atrage probleme financiare in cascada, pe tot lantul economic.Potrivit datelor de la Registrul Comertului, analizate de Sierra Quadrant, 1244 de firme din sectorul de comert cu ridicata si cu amanuntul/ repararea autovehiculelor si motocicletelor (versiunea 2008) au intrat in insolventa la nivelul lunii august, un numar aproape egal cu cel al firmelor care au declarat insolventa in primele trei luni.In ianuarie, ONRC raporta 147 de firme intrate in insolventa (V2008), in februarie 299, iar in martie 468 de companii.Pe ansamblul primelor opt luni, statistica indica un numar de 1244 de companii in insolventa fata de 1769 in aceeasi perioada din 2018."Cazurile de insolventa din sectorul comertului reprezinta majoritatea, intr-o economie in care, in primele opt luni au fost semnalate 3978 de noi cazuri de insolventa. Este o crestere semnificativa care tinde sa se accentueze in ultimul trimestru", arata analiza Sierra Quadrant.Potrivit datelor statistice, daca in luna ianuarie, la nivelul intregii economii erau raportate numai 500 de cazuri noi de insolventa, in august numarul acestora s-a apropiat de granita de 4000 (3978 de cazuri inregistrate de ONRC)."Este o tendinta negativa, inregistrata si in anii trecuti, semestrul II si in special ultimul trimestru marcand declansarea procedurilor de insolventa in cadrul a mii de firme, pe fondul acumularii problemelor financiare", arata analiza.In 2018, numarul total al insolventelor in primele sapte luni a fost de 5615, iar pana la finele anului s-a ajuns la 8304, fata de 9102 in 2017."Aceste dosare noi de insolventa se adauga celor aflate deja in derulare si care nu sunt deloc putine. In perioada 2013-2018, s-au inregistrat, in total 86,329 de dosare de insolventa, iar multe dintre companii se afla in continuare in aceasta procedura", afirma analistii.Sierra Quadrant estimeaza ca, pe fondul accentuarii blocajului financiar si tendintei de dezintermediere si conservare a business-urilor, numarul insolventelor din 2019 ar putea trece de 9000 de cazuri.Dincolo de comertul cu ridicata si cu amanuntul/ repararea autovehiculelor si motocicletelor, in topul noilor dosare de insolventa deschise in 2019, pe locul doi se situeaza sectorul constructiilor, cu 589 de cazuri, industria prelucratoare (469), transporturi si depozitare (315) si sectorul HORECA (310).La nivel regional, cel mai provocator mediu de afaceri, din punct de vedere al insolventelor, il reprezinta Capitala, cu 669 de cazuri in primele opt luni, Bucurestiul fiind urmat de Bihor (328), Timis (222), Constanta (198), Iasi (165) si Cluj (154). La polul opus se aflau judetele Botosani, cu numai 20 de cazuri de insolventa, si Vaslui (20).Analistii de la Sierra Quadrant sustin ca insolventa nu trebuie privita ca un stigmat in privinta relatiilor de afaceri."Firmele aflate in insolventa au un plan de restructurare pe care trebuie sa-l urmeze si sunt monitorizate suplimentar de specialisti in domeniu. Au un comportament de business chiar mai predictibil comparativ cu o firma obisnuita. Un parteneriat cu o firma aflata in insolventa poate aduce multiple avantaje - plati la timp, tarife avantajoase, conditii optime de livrare etc.", arata analiza.Chiar daca, pe ansamblu, numarul companiilor intrate in insolventa a scazut cu peste 30% fata de anul trecut, aceasta tendinta trebuie pusa in legatura directa cu cresterea spectaculoasa a numarului firmelor radiate, cu 46%, la 78.733.In total, peste 100.000 de firme au fost suspendate, lichidate si radiate in primele opt luni din 2019, ceea ce reprezinta un semnal de alarma, arata analiza Sierra Quadrant.Cele mai multe firme aflate in insolventa in perioada 2013-2019 sunt din categoria microintreprinderilor (94%), urmate de firmele mici (4,5%), o dovada ca forta financiara redusa reprezinta o componenta importanta in situatiile de risc.Intr-un mediu economic tot mai dificil generat, printre altele, de inflatia semnificativa, de intarzierile la plata si de scaderea comenzilor, IMM-urile se descurca tot mai greu, mai ales ca accesul la finantare este in continuare extrem de dificil si costisitor.Potrivit expertilor, astfel s-a ajuns ca Romania sa inregistreze, in ultimii trei ani, cel mai ridicat numar de companii care isi intrerup activitatea din Europa si asta in contextul in care avem cel mai slab antreprenoriat din Europa, doar 26 de firme la mia de locuitori."O firma intra in insolventa, in Romania, in primul rand ca urmare a blocajului financiar, determinat de resursele insuficiente financiare de care dispune la un moment dat, de investitiile gresite si de lipsa unei strategii de risc fundamentate pe realitatile din economie.Din experienta noastra, exista lacune serioase in materie de know-how de risc, de educatie economica, in multe firme, de la ultimul angajat pana la director economic, financiar sau patron", afirma Ovidiu Neacsu, partener fondator al Sierra Quadrant.Romania este una dintre tarile europene cu cele mai lungi si dificile perioade de insolventa in cazul firmelor, calculata ca perioada de la deschiderea pana la inchiderea oficiala a procedurii de insolventa.Daca la nivel global, perioada medie de solutionare a cazurilor de insolventa era in 2017 de 2,5 ani, in Romania se situeaza la 3,3 ani, situatie similara cu cea din Bulgaria, Grecia si Slovacia. La polul opus se afla Irlanda, cu numai 4 luni, Finlanda cu 9 luni, Marea Britanie cu 1 an si Germania, cu o medie de 1,2 ani."Intr-un context extern plin de provocari, in care se vorbeste tot mai mult de o eventuala criza, prevenirea unei situatii de risc prin masuri economice viabile trebuie sa se afle in prim-plan. Criza din 2010 a fost o lectie pe care prea putini oameni de afaceri au inteles-o. Este nevoie de asumarea unor strategii investitionale fundamentate pe realitatile economice, nu doar pe sperante, entuziasm si optimism. Serviciile de business information, de credit risk management sunt fundamentale intr-o economie extrem de dinamica si instabila din multe puncte de vedere, mai ales din punct de vedere al capitalizarii, cum este cea romaneasca", a mai declarat asociatul coordonator de la Sierra Quadrant.Analiza Sierra Quadrant a fost realizata pe baza statisticilor privind dinamica mediului de business prezentate de Oficiul National al Registrului Comertului pentru perioada ianuarie - august 2019.Sierra Quadrant este specializata pe lucrari de administrare si lichidare dificile si complexe, caracterizate prin patrimoniu mare, fiind una dintre primele 10 societati din tara, din acest sector de activitate.In cei peste 21 ani de activitate, compania a finalizat peste 650 de proceduri de faliment si lichidare. Printre dosarele gestionate de Sierra Quadrant se afla Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), Letea SA Bacau, Servicii Energetice Moldova SA, Donau Chem, Compania de Navigatie Fluviala Giurgiu NAV S.A., Teleferic SA, Rombet SA si GA-PRO-CHEMICALS S.A.