5 strategii gresite care iti pot distruge afacerea

Ca antreprenor, este imposibil sa ramai in umbra angajatilor tai. Tu esti mesajul firmei, tu dai directia si tu esti persoana responsabila pentru formarea unei echipe competitive.Succesul business-ului tau depinde astfel de cateva detalii de care trebuie sa tii cont de acum incolo.Mai ales cand esti la inceput de drum, orice ajutor poate fi extraordinar de important, dar asta nu inseamna ca trebuie sa accepti sa lucrezi cu si pentru oricine, in orice fel de conditii.Alegerea partenerilor, dar si a clientilor este foarte importanta, mai ales cand exista riscul sa dai peste persoane sau firme care nu sunt serioase. Acesta este si motivul pentru care in cazul clientilor trebuie sa folosesti inainte de a merge intr-o directie sau alta un sistem de verificare a firmelor in insolventa Acest lucru te va ajuta sa identifici daca un potential client este rau platnic sau are probleme financiare care ti-ar putea mai departe sa puna in pericol si activitatea firmei tale.Si asta pentru ca in clipa in care firma ta este de mici dimensiuni, aproape toate resursele pe care le ai la dispozitie se vor duce catre acei putini clienti care vor sa lucreze pe tine.Ca lider de firma, viziunea companiei trebuie sa vina din partea ta, asa cum iti expuneam si la inceputul acestui articol. Tu vii cu viziunea, cu resursele, iar in jurul tau aduci oameni cu expertiza care te va ajuta sa iti atingi tintele, dar sa te si corecteze acolo unde este posibil sa gresesti.Si asa ajungem la capitolul angajarilor pe care le faci in firma. Sunt sanse mari sa nu dai lovitura cu toti angajatii pe care ii aduci, sa ai nevoie de optimizari facute din mers si in timp, iar pentru aceste lucruri trebuie sa stii cand si la cine sa renunti, daca simti ca activitatea unui anume angajat trage in jos intreaga echipa.Nu alerga dupa oameni dispusi sa iti dea dreptate in orice privinta, pentru ca asa nu poti evolua si accepta persoane cu calitati diferite in organizatia ta, pentru ca numai in acest fel businessul tau poate deveni mai flexibil.In privinta punctelor comune pe care angajatii trebuie sa le aiba ar trebuie sa se enumere valorile centrale care, in mod ideal, trebuie sa fie pilonii de baza ai firmei.Nu te poti astepta ca la inceput de drum sa aduci in firma ta cei mai buni oameni din piata, pentru ca nu vei avea destule resurse financiare ca sa mentii un astfel de model de business.Poti, in schimb, sa investesti in dezvoltarea angajatilor pe care ii ai, in contextul in care fiecare dintre ei vrea sa invete, sa progreseze si sa performeze in domeniul sau de activitate. Poti incepe cu training-uri si workshop-uri care sa ii ajute pe angajati sa creasca mai repede si astfel si business-ul tau sa prospere.Multe firme sunt foarte preocupate de ceea ce comunica in exterior, dar au mari probleme in implementarea proiectelor din cauza unei comunicari interne deficitare.Acesta este motivul pentru care comunicarea interna, intre si pentru angajati, trebuie sa fie la fel de importanta pentru tine precum cea dedicata clientilor si consumatorilor.