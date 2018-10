5 motive pentru care este indicat sa apelati o firma de servicii funerare din sectorul dumneavoastra

1. Obtinerea rapida a ajutorul de deces, in baza talonului de pensie

2. Rezolvarea tuturor formalitatilor ce tin de un deces

Intocmirea actelor pentru inhumare sau incinerare

Concesionarea unui loc de veci si reconditionarea acestuia

Obtinerea avizelor necesare de la SANEPID si Procuratura

In cazurile in care decesul a survenit in afara tarii, se pot intocmi acte pentru repatriere sau expatriere, dupa caz

Realizarea unui dosar pentru ajutorul de inmormantare

3. Economisiti timp si energie

4. Nu va trebui sa parcurgeti anumite etape dureroase din timpul planificarii inmormantarii

5. Aveti parte de consultanta expertilor

Achizitionarea de candele, lumanari, precum si alte articole religioase

Confectionarea si livrarea de coroane, jerbe si buchete de flori pentru inmormantare

Procurarea unui sicriu sau a unei cruci

Catafalc cu lumini si capac frigorific, la cerere

Prosoape, batiste, esarfe

Asigurarea alimentelor necesare: coliva, colaci, pachete cu produse alimentare, de post sau de dulce

Organizarea pomenii la cimitir sau la restaurantul firmei de servicii funerare, dupa caz

Din pacate, stresul cotidian si timpul limitat pe care il avem la dispozitie pentru organizarea unei inmormantari ne pot da planurile peste cap, facandu-ne incapabili sa actionam in timpul propus. Din acest motiv, cel mai indicat este sa apelam la o firma de servicii funerare din sectorul nostru, care va raspunde cu promptitudine si seriozitate doleantelor noastre.Modificarile legislative din ultimul timp ne pot pune piedici in cazul organizarii unei inmormantari cu forte proprii. Din fericire, o firma de servicii funerare ne poate pune la dispozitie o serie de facilitati pentru a cinsti cum se cuvine memoria celui plecat dintre noi.Asadar, daca locuim in Berceni sau in Timpuri Noi, este indicat sa apelam la o firma de servicii funerare sector 4 , care va fi alaturi de noi in aceste momente de tristete apasatoare.Iata care sunt motivele pentru care este indicat sa facem apel la o firma de servicii funerare din sectorul 4:Hatisurile legislative ne pot pune piedici in obtinerea rapida a ajutorului de deces. De aceea, o firma de servicii funerare sector 4 ne poate veni in ajutor cu promptitudine, inlesnind acest proces. Astfel, vom avea nevoie doar de cateva documente, cum ar fi talonul de pensie, buletinul sau cartea de identitate si o dovada a legaturii dumneavoastra cu persoana trecuta in nefiinta.Odata cu modificarile legislative, au intervenit reguli stricte care tin de decesul unei persoane. Astfel, este important sa avem pe cineva aproape, care stie si este la curent cu ultimele modificari ale legislatiei in curs. De aceea, este indicat sa apelam la o firma de servicii funerare din sectorul 4, care poate pune imediat la dispozitie un specialist ce va constata momentul decesului si va intocmi un document important, certificatul de deces, fara de care nu putem obtine ajutorul de deces. Odata cu obtinerea acestuia, o firma de servicii funerare din sectorul 4 va facilita urmatoarele:Firma de servicii funerare din sectorul 4 poate interveni rapid pentru orice schimbari care apar pe parcurs, fiind alaturi de dumneavoastra la orice ora din zi sau din noapte. Astfel, castigati timp pretios pe care il puteti petrece alaturi de cei dragi dumneavoastra, in timp ce casa de pompe funebre se ocupa in amanunt de tot ceea ce inseamna organizarea unei inmormantari.Cadrul legislativ propune in prezent ca persoanelor decedate, ce urmeaza a fi imbalsamate si toaletate, sa li se puna la dispozitie pentru acest proces dureros un specialist in imbalsamare. Astfel, aceasta sarcina delicata va intra in atributiile firmei de servicii funerare, care se va ocupa cu empatie si profesionalism de tot ceea ce implica acest proces.Pe langa cele descrise mai sus, o firma de servicii funerare din sectorul 4 va poate oferi consultanta in momentele grele, avand grija sa nu ascunda anumite costuri, pentru o transparenta totala. Mai mult, din gama de servicii oferite de casa de pompe funebre fac parte si: