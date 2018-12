Afla cum iti poti organiza mai usor afacerea, cu ajutorul unui fiset metalic!

destinate arhivarii dosarelor, actelor si bibliorafturilor;

destinate depozitarii aparatelor, echipamentelor sau sculelor;

adaptate depozitarii de substante periculoase/toxice, prin vopsea ignifuga si/sau materiale termorezistente;

destinate depozitarii in siguranta a instrumentelor medicale si medicamentelor;

cu 1-2 usi si polite suplimentare;

cu 1-2 rafturi, 5-10 rafturi sau cu seif/caseta.

Alaturi de aceasta calitate, un fiset metalic este si o foarte buna investitie pe termen lung, gratie materialelor de calitate folosite la fabricarea acestuia. Din acest motiv, fata de un dulap din lemn, fisetul metalic va putea fi folosit multi ani la rand fara a necesita reparatii sau mentenanta periodica.Astfel, oricand este necesar sa arhivezi sau sa stochezi atat documente si dosare, cat si obiecte sau instrumente, un fiset metalic iti va fi la indemana. Iata care sunt cele mai cunoscute tipuri de fisete metalice:Un fiset metalic poate varia ca dimensiuni sau dotari, in functie de spatiul in care este folosit, dar si in functie de domeniul de activitate al afacerii respective.Astfel, putem identifica mai multe tipuri de fisete, luand in calcul considerentele de mai sus:De fiecare data cand este necesar sa arhivezi, sa clasifici sau sa organizezi anumite documente, un fiset metalic reprezinta cea mai buna varianta. Data fiind proiectarea inteligenta a spatiului interior, precum si durabilitatea tablei de otel de cea mai buna calitate, ai garantata folosirea lui pe parcursul a multor ani de acum incolo.Daca luam in calcul utilitatea si rezistenta in timp, putem observa cum un fiset metalic reprezinta o investitie foarte buna, care se amortizeaza intr-un timp relativ scurt de la achizitionare, in comparatie cu durata de viata.De obicei, pretul pentru un fiset metalic este in jurul valorii de 500 de lei, insa, pentru modele mai mari sau cu mai multe extra functii, poate ajunge la 1000 de lei.De aceea, pentru a beneficia de cele mai avantajoase preturi la mobilierul de birou, intra pe Viamond.ro si alege din modelele variate, dintre care putem enumera:Acesta dispune de structura de rezistenta, realizata din tabla de otel profilata, de cea mai buna calitate, grosime de 0,6 mm, usa dublu ranforsata, dotata cu fante de aerisire si balamale interne antiefractie, vopsea acrilica ignifuga cu rezistenta ridicata la coroziune si 4 rafturi, reglabile pe inaltime - este la reducere pe site-ul Viamond.ro.Proiectat pentru o utilizare atat comerciala, cat si industriala, acest fiset este fabricat din tabla calitatea I sudata, cu o grosime de 0,7 mm si vopsit in camp electrostatic folosind vopsea ignifuga.Pentru utilizare comerciala si industriala, prevazut cu 3 polite reglabile pe inaltime, seif metalic prevazut cu cheie, fabricat din tabla cu o grosime de 0,7 mm, vopsit in camp electrostatic.