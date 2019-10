Patronii se opun legii lui Teodorovici: Chiar si pensionarii sunt in pericol de a intra la puscarie

La testul IMM, efectuat in perioada 20 - 30 septembrie, au participat 1.987 antreprenori. La intrebarea "Considerati oportuna masura reintroducerii in Legea evaziunii fiscale a raspunderii penale pentru retinerea si neplata, incasarea si neplata, neretinerea si neincasarea impozitelor si/sau contributiilor", 71,1% au raspuns ca nu sustin aceasta modificare legislativa."Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat ca are nevoie de 10.000 de semnaturi, altfel nu mai sustine aceasta lege. Noi am strans 2.000 de semnaturi electronice care se opun acestei initiative, stranse in decurs de doar o saptamana. Daca dansul insista, vom strange 10.000 de semnaturi ale antreprenorilor care se opun", a afirmat Florin Jianu, presedintele CNIPMMR, marti, intr-o conferinta de presa.Aceasta propunere nu se refera doar la oamenii de afaceri, ci si toti romanii care realizeaza venituri, la angajati, la nerezidenti, la pensionari, a adaugat el."Nu numai oamenii de afaceri sunt in pericol de a intra la puscarie, ci toti cetatenii acestei tari, chiar si pensionarii. Aici regasim si impozitele pe veniturile din pensii, regasim CAS-urile datorate de angajati, impozitele pe veniturile din activitati sportive, deci daca esti un sportiv si ai realizat venituri pe care poate nu le-ai incasat, ca nu le incasezi imediat, dar nu ai platit taxele si impozitele, esti pasibil de a intra in inchisoare", a precizat reprezentantul IMM-urilor.In aceasta categorie intra si medicii, avocatii, inginerii, arhitectii, auditorii, dentistii, alte profesii similare, precum si jurnalistii."Daca vine un strain in Romania si castiga un concurs, nu a primit banii pe premiu, ma intreb cum il urmareste ANAF? Il aduce inapoi si-l baga in puscarie? E un tip de abordare. Atentie la parintii care dau copiilor, nepotilor, proprietati. Impozitul datorat pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal intra sub incidenta acestei legi. Deci daca un bunic da o casa unui nepot si nu plateste la timp acele taxe, atunci e pasibil de a face puscarie", a continuat Jianu.Potrivit acestuia, tot in categoriile incriminate intra, de asemenea, impozitul pe veniturile din proprietatea intelectuala."Daca ai scris o carte sau un articol, chiar daca ai primit, chiar daca nu ai primit banii - si cred ca stiti si dumneavoastra, din presa, ce inseamna sa scrii o carte, nu inseamna ca imediat ti-ai incasat banii, sumele acelea derizorii, de altfel - dar esti dator cu plata impozitelor. Nu ai facut acest lucru, esti pasibil sa mai scrii alte carti, dar in alta parte", a sustinut presedintele Consiliului IMM-urilor.Referitor la impozitarea veniturilor din drepturile de proprietate intelectuala, includerea lor pe aceasta lista "este un mod foarte fin de a pune pumnul in gura presei", a spus, la randul sau, Florin Rogojinaru, secretarul general al CNIPMMR."El vine si spune ca nu-l intereseaza daca ti-ai incasat banii. Te bag in puscarie, ca nu-mi platesti mie taxele", a precizat Rogojinaru.De asemenea, Jianu considera ca autoritatile ar trebui sa promoveze modelele de succes din business."Imi pare rau sa vad ca actualul ministrul de Finante promoveaza mereu lucruri la limita legii. Eu as vrea mai mult sa-l vad alaturi de modele de succes, modele de cinste, modele de oameni care-si platesc la zi contributiile, modele de firme care de zeci de ani nu au intarzieri la bugetul de stat. Sa le vedem scoase in fata. Sa-l vad pe ministrul de Finante venind si strangandu-i mana unui intreprinzator si multumindu-i pentru cinstea lui, pentru plata taxelor si impozitelor catre stat", a mai afirmat Jianu.