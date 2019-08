Avantajele achizitiei de articole de birotica si papetarie dintr-un singur loc

Cum functioneaza DPAP?

De regula, de comanda pentru aceste materiale se ocupa office managerul, care inainte de a plasa comanda trebuie sa ia in considerare cantitatea necesara, calitatea si pretul produselor, dar si depozitul care le livreaza.Fiind o activitate recurenta, periodica, intrucat vorbim despre consumabile, asadar despre produse care se folosesc si se termina, un avantaj major pentru comanda de astfel de materiale este alegerea unui singur furnizor de articole de birotica si papetarie Relatia cu un furnizor fix devine, in timp, una privilegiata, transformandu-se de fapt intr-un parteneriat de durata. Astfel, colaborarea pe termen lung cu un furnizor de incredere de articole de birotica si papetarie poate reprezenta una din deciziile de baza in crearea si dezvoltarea unui business.Printre avantajele care pot fi obtinute de la un furnizor fix, care sa livreze constant consumabilele necesare, se numara pretul preferential ce poate fi obtinut.Practic, se construieste o relatie parteneriala intre reprezentantul companiei desemnat sa faca aceste comenzi si o persoana de contact din partea firmei de birotica si papetarie care are posibilitatea sa ofere un pret mai bun tocmai pentru a-si pastra clientul pe termen lung.In acest sens a luat nastere platforma online DPAP, care a fost construita pentru a usura procesul de achizitie al companiilor si care inglobeaza toate produsele si serviciile de care un client juridic poate avea nevoie.Astfel, DPAP ofera solutii integrate - articole de birotica, papetarie, IT&C si produse de curatenie si protocol la standarde de inalta calitate. Practic, dintr-un singur loc, se pot cumpara produse de papetarie online extrem de simplu.Cand o companie devine partener DPAP, i se aloca propriul consultant pentru personalizarea celor mai eficiente solutii, in bugetul stabilit. Astfel, clientul economiseste timp si isi eficientizeaza cash-flow-ul prin personalizarea facturarii si a termenului de plata.Strategia DPAP, care ofera papetarie Bucuresti , s-a bazat in ultimii ani pe eficientizarea timpului de livrare si a costurilor prin intermediul platformei online. Toate achizitiile pot fi facute dintr-un singur loc, integrand 5-7 furnizori intr-unul singur, pe o singura factura si cu un singur termen de plata.Practic, o companie poate avea o singura comanda si o singura factura pentru produse si servicii care in mod normal ar fi gestionate de mai multi furnizori diferiti. Toate cu garantia celui mai bun pret.Procesul de vanzare este automatizat si transparent, ducand la scaderea costurilor operationale si, automat, a pretului platit de client.DPAP, care si-a inceput activitatea ca afacere de familie in urma cu peste 20 de ani, are astazi in oferta peste 26.000 de produse, dintre care 60% sunt livrate din stocul DPAP.RO. Compania dispune de un depozit de 1.000 de metri patrati si stocuri pentru produsele uzuale in valoare de aproximativ 500.000 euro.