Calorifer din aluminiu, fonta sau otel. Cum il alegi pe cel potrivit pentru locuinta ta?

In comert, la momentul actual, exista 3 solutii in ceea ce privestea materialul din care sunt realizate caloriferele - fonta, aluminiu sau otel. In ciuda acestei diversitati, fiecare dintre ele vine la pachet atat cu avantaje, cat si cu dezavantaje, de care ar trebui sa se tina cont.Astfel, fie ca doresti inlocuirea vechilor calorifere cu unele noi sau, pur si simplu, ai ajuns in faza in care trebuie sa montezi sistemul de incalzire pentru a putea finaliza constructia, este esential sa studiezi in amanunt ofertele disponibile pe piata si sa iei o decizie inteleapta. Numai asa vei avea parte de un confort termin deplin, cat si de un consum convenabil.Se pare ca reprezinta o solutie extrem de versatila, potrivita pentru aproape orice situatie. Ca avantaj principal, durata de viata de peste 20 ani este cu siguranta un criteriu demn de luat in considerare. Eficienta sa se datoreaza incalzirii rapide, un adevarat beneficiu pentru cei care mizeaza pe confort total in locuinta.Cat priveste aspectul sau, acesta este unul dosebit de estetic, pe care si-l mentine indiferent de cat de mult este folosit. Paleta de optiuni ce vizeaza culorile si formele este una foarte ofertanta, astfel ca doritorii au ocazia sa aleaga in functie de propriile preferinte.Desigur, toate aceste avantaje sunt insotite si de cateva minusuri. Este vorba despre expunerea destul de mare la coroziune, cat si rezistenta ceva mai mica la socurile mecanice. De asemenea, nu au o capacitate buna de a pastra caldura, iar uneori pot fi destul de zgomotoase.Acest ultim inconvenient este eliminat atunci cand caloriferul este utilizat alaturi de o centrala termica corespunzatoare, iar aerisirea se efectueaza la intervale dese de timp.Sunt fara indoiala cele mai populare calorifere, fiind regasite cu preponderenta de-a lungul vremii in multe apartamente de blocuri si locuinte. Desi de regula acestea sunt inlocuite de cele din aluminiu, ofera o serie de avantaje pe care nu le asigura alte ansamble similare.Este vorba despre durata de viata care adesea depaseste trei decenii, iar rezistenta la coroziune si la socurile mecanice este de apreciat. De asemenea, ele fac echipa buna cu o centrala ce functioneaza la o temperatura mica, eficienta termica spunandu-si cuvantul.Punctele slabe ale caloriferelor din fonta vizeaza atat latura estetica, cat si cea financiara. Totusi, cel mai important ramane aspectul inestetic, care deranjeaza vizual designul incaperii unde sunt montate. Mai mult decat atat, greutatea mare face ca acestea sa fie dificil de manevrat, iar achizitia unui calorifer nou din fonta nu este accesibila oricui.La fel de cunoscute si cautate precum caloriferele din aluminiu sunt cele din otel. Aceste componente ale sistemelor termice sunt perfecte pentru orice model de centrala.Prin ce se remarca caloriferele din otel? In primul rand, trebuie amintite rezistenta crescuta la temperaturi de pana la 100 de grade Celsius, cat si caldura emanata, ce se distribuie optim in locuinta posesorului.Montarea unui astfel de calorifer este o operatiune facila, intocmai si manevrabilitatea sa. Nu in ultimul rand, sunt apreciate indeosebi pentru raportul calitate-pret excelent.In ceea ce priveste dezavantajele, acestea nu sunt atat de remarcante. Cel putin, poate fi mentionata durata medie de viata a unui astfel de calorifer, care este estimata in jurul a 10 ani, spre deosebire de unul din fonta care rezista pana la 30 de ani.Nu te lasa pacalit de preturile foarte mici, intrucat acestea tradeaza calitatea indoielnica a unui calorifer din otel. De asemenea, este important de stiut ca apa din instalatia trebuie supusa unui proces de tratare la o anumita perioada de timp. Respectarea acestui detaliu asigura eficienta sistemului, cat si protectie ridicata contra coroziunii.Prin urmare, proprietarii au de ales intre aceste 3 optiuni. Aspectele ce diferentiaza caloriferele din aluminiu, fonta si otel se refera la durata de viata, aspect, consum, randament.Reiese astfel ca nu exista un model mai bun decat celalalt, ci doar produse cu caracteristici diferite, pe care un cumparator le va alege tinand cont de cerintele sale.