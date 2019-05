Ce risca firmele care incalca legile privind casele de marcat: De la amenzi la confiscarea tuturor incasarilor si suspendarea activitatii

Potrivit sursei citate, au fost identificate abateri si aplicate 450 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse si sanctiuni contraventionale in valoare totala de 4,12 milioane de lei (amenzi si confiscari) . Valoarea totala a celor 686 amenzi dispuse este de 3,79 milioane lei, iar confiscarile de numerar, venituri ilicite si bunuri au totalizat 322.037 lei.Totodata, inspectorii antifrauda au dispus suspendarea activitatii comerciale in 15 locatii, astfel: in 12 pentru incalcarea prevederile legale privind utilizarea caselor de marcat, iar in trei locatii pentru comercializarea de produse accizabile fara timbru fiscal. 87% dintre avertismente au fost aplicate contribuabililor, care la data controlului nu achizitionasera noile case de marcat cu jurnal electronic."Este important de stiut ca dupa dispunerea planurilor de remediere nu se vor mai aplica avertismente si urmeaza sanctiuni importante: amenda de pana la 10.000 lei, confiscarea tuturor incasarilor, chiar daca au fost inregistrate in case de marcat vechi fara jurnal electronic si suspendarea activitatii comerciale a punctului de lucru pana la dotarea cu noile case de marcat cu jurnal electronic. Actiunile de monitorizare si control ale inspectorilor antifrauda vor continua pentru asigurarea respectarii obligatiilor legale privind dotarea si utilizarea noilor case de marcat cu jurnal electronic", se mai spune in comunicat.