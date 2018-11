Compania DDD: prima firma de deratizare din Romania certificata la nivel european

dezinsectie;

dezinfectie;

deratizare;

transparenta in relatia cu clientii sai;

folosirea echipamentelor cele mai moderne;

raspunderea cu promptitudine in fata situatiilor de urgenta;

grija atat pentru angajati, cat si pentru clientii sai si mediu.

CEPA sau Confederatia Asociatiilor Europene pentru Managementul Daunatorilor este o organizatie non-profit infiintata in 1974 care are sediul la Bruxelles. Reprezentand 25 de asociatii profesionale nationale si regionale (cf. raportului anului 2014), CEPA inseamna crearea unei retele de companii profesionale care are in vedere gestionarea daunatorilor la nivel european. O astfel de certificare inseamna un standard ridicat al serviciilor pe care le ofera Compania DDD.Desi acest standard la nivel european a fost reglementat doar in 2015, orice firma acreditata deratizare care obtine acest certificat se angajeaza sa asigure reducerea eficienta a pagubelor provocate de daunatori in scopul protejarii si mentinerii sanatatii publice, a proprietatii, dar si a mediului.Iata ce spunea dr. Peter Whittall la Conferinta lansare a standardului si sistemului aferent de certificare: "De asemenea, acest certificat presupune, mai ales in stadiul pre-obtinerii acestuia, ca firma este evaluata independent. Astfel, CEPA se asigura ca o firma deratizare se ridica la standardele europene din domeniu, dar si ca exista o cunoastere aprofundata atat a domeniului, cat si a altora cu care ar mai putea interactiona.Faptul ca, dupa obtinerea certificarii CEPA, firma de deratizare este evaluata la fiecare 18 luni dupa intrarea in acest sistem ii asigura pe posibilii clienti ca cei care ii vor scapa proprietatea de daunatori sunt mereu la curent cu cele mai noi tehnologii, care urmaresc sa faca experienta inlaturarii acestora cat mai putin invaziva si ca limiteaza cat mai mult posibilele distrugeri.Pe langa cresterea reputatiei in fata celorlalte firme de deratizare existente in Romania, obtinerea siglei Certificat CEPA® mai presupune si diferentierea in cadrul acestei nise, devenind din ce in ce mai competitiva in fata celorlalte firme de profil.Compania DDD nu numai ca indeplineste aceste standarde, dar experienta sa anterioara in domeniu si viziunea pe care si-au asumat-o de la bun inceput ii determina pe (fostii) clienti sa o recomande organic celor care se afla in situatia de a trebui sa scape de daunatori. Obtinerea certificatului CEPA a venit la fel de organic pentru o companie care isi respecta clientii.Doar cateva din serviciile oferite care recomanda Compania DDD:Onorariile serviciilor de deratizare pot varia in functie de firma, dar preturi deratizare practicate de compania DDD vin si cu garantia faptului ca serviciile oferite vor fi la cea mai inalta calitate, ca materialele pentru inlaturarea daunatorilor vor fi folosite atat cat trebuie, dar si ca echipamentele sunt dintre cele mai noi.Preturile pot varia in functie de mai multi factori: de serviciu, de suprafata avuta in vedere, daca este vorba de companii private sau de persoane fizice, daca deratizarea are loc in interiorul sau exteriorul proprietatii.