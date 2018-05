Companiile din Romania sustin ca fraudele economice produse de consumatori sunt mai numeroase decat infractiunile cibernetice

In acest context, 42% dintre companiile care activeaza in Romania au raportat ca au fost victimele criminalitatii economice in ultimii doi ani, sub cifrele inregistrate la nivel global (49%) sau regional (47%).De asemenea, 20% din totalul organizatiilor chestionate estimeaza daune, ca urmare a criminalitatii economice, cuprinse intre 100.000 si 1 milion de dolari, in vreme ce 16% estimeaza daune mai mari de 1 milion de dolari. Comparativ, 19% dintre companiile globale au raportat pierderi de peste 1 milion de dolari, iar 1% daune mai mari de 100 de milioane de dolari, in ultimii doi ani.In ceea ce priveste costurile legate de incidentele de frauda, sumele cheltuite de 32% dintre organizatiile din Romania pentru investigatii sau alte tipuri de analize au fost similare sau chiar mai mari decat pierderile rezultate ca urmare a infractionalitatii economice.Conform cercetarii, respondentii din Romania au indicat infractionalitatea cibernetica drept cel mai mare impact negativ asupra activitatilor economice, in ultimii doi ani. Astfel, doua din trei organizatii au fost tinta atacurilor informatice, in ultimele 24 de luni, iar cele mai frecvente mecanisme folosite de hackeri au fost cazurile de phishing si malware, mentionate de 37% dintre companiile din Romania.Sondajul PwC a evidentiat, in acest an, o crestere semnificativa, pana la 52%, a infractiunilor economice comise de persoane din interiorul companiilor. In Europa de Est, desi cea mai frecvent raportata infractiune economica este cea comisa de persoane din interiorul companiilor (46%), diferenta dintre infractiunile comise de actorii interni si cei externi incepe sa se micsoreze. La nivel regional, 44% dintre incidentele de infractionalitate economica au fost comise de persoane din afara organizatiilor.Una din zece organizatii care au participat la sondaj au declarat ca nu au derulat niciodata o evaluare a riscurilor de frauda, iar alocarile bugetare pentru combaterea acestui fenomen raman mai degraba conservatoare. In acest sens, doar unul din cinci respondenti din Romania a indicat ca intentioneaza sa creasca bugetul pentru investigatii si analize de conformitate cu cerintele de reglementare.Sondajul "Global Economic Crime and Fraud Survey" este cel mai mare raport de acest gen derulat la nivel global, pe un esantion de peste 7.200 de respondenti din 123 de tari. In Romania, 60 de companii din diverse domenii de activitate si-au impartasit experienta si perceptia asupra infractionalitatii economice, atat in privinta activitatii lor pe plan intern, cat si pe plan extern.Organizatiile participante la sondaj provin din diverse sectoare economice, printre care: financiar, industria prelucratoare, energie, utilitati si minerit, tehnologie, automotive, retail si produse de larg consum, precum si industria farmaceutica.