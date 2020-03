COVID-19 va testa limitele multor organizatii: Recomandari de la un expert in riscuri

In fata unei crize globale, liderii sunt preocupati, de asemenea, de bunastarea oamenilor si de planul de continuitate a afacerilor lor.Situatia este complexa pentru directorii executivi in exercitiu pentru ca depaseste experienta celor mai multora dintre ei, avand in vedere ca mandatul mediu al unui CEO este de cinci ani, iar ultima epidemie similara, dar la un nivel mai redus, a fost SARS in anul 2003.SARS a infectat peste 8.000 de oameni si a durat noua luni. Intr-o perioada mult mai scurta, COVID-19 a infectat de peste zece ori mai multi oameni si se raspandeste rapid.Efectul virusului asupra economiei globale este dificil de estimat in prezent. Insa, economistii care au evaluat ca epidemia SARS a costat in jur de 40 de miliarde dolari, preconizeaza ca virusul COVID-19 ar putea costa de trei sau patru ori mai mult.In acelasi timp, Fondul Monetar International si-a redus estimarile de crestere globala, iar Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica a preconizat o reducere la jumatate a cresterii globale din cauza virusului.Cheia pentru gestionarea oricarei crize este pregatirea. Expertii Centrului Global de Criza PwC au realizat o lista de actiuni pe care companiile le pot adopta pentru a rezista incertitudinilor si au enumerat intrebarile esentiale la care organizatiile trebuie sa aiba raspunsurile pregatite:Prima prioritate este de a stabili exact unde se afla personalul si cati lucratori sunt pe teritorii afectate sau vulnerabile. Este nevoie sa fie repatriati? Au cerut sau este necesar sa lucreze de acasa? Planurile de calatorie vor trebui revizuite, reprogramate sau anulate.Fiecare companie trebuie sa aiba o politica clara in ceea ce priveste absenta din cauza bolii sau pentru ingrijirea rudelor, protocolul pentru vizitatorii companiei, procedura de raportare a bolii si restrictiile de calatorie.De asemenea, trebuie adoptata o solutie pentru cazul inchiderii scolilor pe termen mai lung - care va fi politica pentru parintii care lucreaza?Apoi, exista si problema impozitului: daca lucratorii sunt obligati sa ramana in alte state mai mult timp decat era preconizat si apoi sa fie supusi impozitarii, ce strategie veti adopta?In cele din urma, fiti pregatiti sa actualizati in mod continuu aceste politici pe masura ce conditiile se schimba.Fiecare afacere trebuie sa aiba un plan de criza si unul de continuitate, iar acum un plan specific de pandemie.Dar nimic nu testeaza teoria mai bine decat realitatea. Planul de pandemie al unei organizatii din Asia, de exemplu, a desemnat un oras european ca loc de evacuare pentru angajati si familiile lor, dar zborurile din China spre acest oras au fost suspendate la scurt timp dupa izbucnire.Planurile generale trebuie adaptate pentru a face fata provocarilor specifice unei epidemii.Daca un numar mare de angajati trebuie sa lucreze de la distanta o perioada, de exemplu, banda de transmitere a informatiilor poate face fata unui volum de mare?Operatiunile vor fi afectate daca angajatii nu pot veni la locul de munca?Care este procedura de actualizare a recomandarilor si politicilor de calatorie? Cum va fi gestionata comunicarea cu angajatii? In timpul oricarei crize, cea mai mare ingrijorare pentru directorii generali este colectarea rapida a informatiilor corecte. Care va fi fluxul de date in timpul acestei crize?Trebuie identificate persoanele, rolurile si procesele critice: care sunt echipele si oamenii de care depind procesele sau serviciile critice? Exista angajati cu abilitati potrivite care pot prelua roluri critice, daca este nevoie?Centrele de servicii, de exemplu, sunt potential vulnerabile daca virusul continua sa se raspandeasca: se pot lua masuri pentru a reduce nivelul de interactiune umana, cum ar fi munca la distanta?O intelegere clara a lantului de aprovizionare va ajuta la identificarea eventualelor vulnerabilitati.Acest lucru inseamna ca incepeti cu produsele cele mai critice si sa cautati dincolo de furnizorii din primul si al doilea nivel, chiar pana la materiile prime, daca este posibil.De exemplu, daca produsele dvs. contin o componenta dintr-o tara care devine izolata, exista o oferta secundara?Planurile de contingenta pot intra rapid in dificultate daca virusul se raspandeste. Am vazut deja furnizori din China care au apelat la Coreea de Sud ca Plan B, doar pentru a vedea ca si aceasta tara are rapid probleme.Desi angajatorii se straduiesc sa mentina forta de munca informata, dezinformarea si confuzia s-au raspandit odata cu virusul. Angajatii (si alti parteneri) vor astepta din partea dumneavoastra asigurarea ca sunt protejati si ca afacerea este pregatita.Conducerea ar trebui privita ca o sursa de informare corecta si, conform barometrului de incredere Edelman 2020, afacerile sunt mai de incredere decat guvernul si mass-media.Consistenta si acuratetea mesajelor sunt cheia, la fel si reasigurarea din partea leadership-ului organizatiei.Comunicarea proactiva catre toate partile interesate, bazata pe informatii factuale este esentiala pentru a gestiona perceptia publica, a minimiza impactul informatiilor gresite si a panicii asociate si de a reduce efectul negativ asupra economiei si a persoanelor.Realizarea scenariilor reprezinta un instrument esential pentru testarea gradului de pregatire in situatii de incertitudine. Care sunt cele mai optimiste si cele mai pesimiste scenarii la care poate afacerea sa faca fata?Care ar putea fi impactul pe termen lung, de exemplu, asupra capitalului de lucru sau al finantarilor sau chiar a chiriilor pentru magazine si restaurante daca locurile publice sunt inchise?Puneti intrebari echipei dvs. financiare pentru a evidentia punctele critice.COVID-19 nu este singurul risc la orizont si, de multe ori, organizatiile sunt cele mai vulnerabile atunci cand se confrunta cu o criza care le domina atentia. Multe alte riscuri cu care se confrunta afacerea dvs. nu sunt diminuate de o epidemie.De exemplu, riscul de a nu incasa creantele sau securitatea cibernetica ar trebui sa se afle de asemenea in centrul atentiei.Nu stim ce ar putea aduce urmatoarele saptamani si luni. Daca Organizatia Mondiala a Sanatatii va declara pandemie, tonul discutiilor va trece de la retinere si prevenire la protectia lucratorilor cheie pentru a mentine afacerile in functiune.Raspunsul la o criza este masurat in saptamani, in timp ce recuperarea este masurata in ani. Companiile care sunt bine pregatite se vor recupera intotdeauna mai repede.