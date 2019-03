Cum isi aleg marile companii spatiul pentru sediile de birouri

Accesul usor pentru angajati

In plus, tehnologia de ultima ora si zonele de recreere pentru angajati au inceput sa urce si ele in topul prioritatilor, pe masura ce companiile incearca sa asigure un mediu de lucru placut si sa creeze o atmosfera care sa corespunda culturii lor organizationale.In special marile companii, cele care au de mentinut o anumita reputatie pe piata, sunt atente la cativa factori esentiali atunci cand decid unde sa isi stabileasca sediul de lucru:In marile orase din Romania, traficul la orele de varf poate insemna intarzieri mari, dar si o scadere a productivitatii angajatilor inca de dinainte de inceperea programului. De aceea, multe companii cauta sa isi aleaga un sediu de birouri plasat strategic langa o gura de metrou sau intr-o zona puternic conectata la reteaua de transport in comun. De asemenea, sediul companiei trebuie sa fie usor de localizat pe harta si de gasit, astfel incat partenerii de afaceri sau potentialii clienti sa nu piarda timp pretios ratacindu-se printre cladiri sau pe stradute.Orice companie lucreaza cu date confidentiale, asa ca nu doar acele firme care opereaza cu numerar au nevoie de un sediu in care securitatea sa fie impenetrabila. Companiile evita de obicei zonele rau-famate sau pe cele in care rata jafurilor este mai mare. In plus, acest aspect este important si pentru securitatea propriilor angajati, care trebuie sa se simta pe deplin in siguranta atunci cand vin sau pleaca de la serviciu, indiferent de ora.Tot mai multe companii incep sa investeasca in transformarea mediului de lucru intr-unul care sa incurajeze productivitatea angajatilor, sa le castige loialitatea si sa imbunatateasca retentia. De aceea, multinationalele incep sa se orienteze spre spatii de birouri dotate cu facilitati pentru angajati, cum ar fi parcarile subterane, salile de conferinte, locurile unde pot lua masa, terenurile de sport, salile de fitness, restaurantele, zonele de relaxare si piscinele exterioare.Recent, compania multinationala Ericsson a prelungit pentru inca cinci ani contractul de inchiriere a spatiului de birouri din West Gate, detinut de Genesis Property. Acest parc dispune de toate facilitatile enumerate mai sus, iar toate avantajele pe care Ericsson le-a descoperit in acest parc de birouri a dus la cresterea spatiilor ocupate de cinci ori in decurs de zece ani."Inca de la inceput, eforturile noastre au fost indreptate in directia imbunatatirii vietii angajatilor la birou. Acest lucru influenteaza direct proportional cresterea performantelor acestora si adauga valoare brandului de angajator al companiei. Vom continua sa investim in dezvoltarea constanta a serviciilor oferite, concentrandu-ne pe livrarea de experiente memorabile angajatilor companiilor chiriase", a declarat Liviu Tudor , presedintele si fondatorul companiei Genesis Property.Costurile unei companii cu inchirierea spatiilor de birouri nu pot fi neglijate. Pentru a-si reduce aceste cheltuieli, multinationalele, de exemplu, prefera incheierea contractelor pe o durata mai mare de timp, astfel incat sa beneficieze de posibile reduceri de pret si sa aiba o viziune de ansamblu mai clara asupra costurilor.In cazul companiilor mai mici, acestea trebuie sa ia in calcul mai multe aspecte: oportunitatile de extindere, beneficiile pe care le au intr-un anumit spatiu de birouri, numarul de angajati, precum si obiectul businessului lor. De exemplu, o companie care intentioneaza sa isi mareasca numarul de angajati poate opta de la bun inceput pentru un spatiu de lucru mai mare, asa incat sa nu mai fie nevoie sa se mute dintr-o parte in alta in decurs de unu-doi ani, evitand si cresterea cheltuielilor.Locul in care se afla sediul companiei poate spune multe despre imaginea si reputatia acesteia pe piata. Zona respectiva trebuie sa corespunda imaginii pe care firma si-a creat-o, motiv pentru care vedem adeseori cum multinationalele se regasesc in acelasi parc de birouri sau in zone apropiate. In plus, companiile trebuie sa aiba in vedere si locul in care se afla sediile competitorilor.Apropierea fizica de competitie poate fi un avantaj sau un dezavantaj, in functie de obiectul afacerii. De exemplu, o firma noua de inchirieri de autoturisme care isi deschide sediul langa principalii competitori s-ar putea sa fie dezavantajata de vechimea pe piata a celorlalte firme. In schimb, o firma de retail poate beneficia de pe urma unui sediu aflat langa concurenti, intr-o zona in care aprovizionarea este mai usor de facut.