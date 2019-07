De ce este indicat sa iti inregistrezi marca la OSIM

Marca inregistrata poate defini identitatea unei firme

Marca inregistrata este mai usor de recunoscut

Inregistrarea unei marci este un proces destul de simplu in Romania

Mai sunt insa si alte motive pentru care nu doar cei care au afaceri cu un anumit renume, ci si cei care sunt la inceput de drum ar trebui sa ia foarte in serios inregistrarea unei marci.Va prezentam mai jos cateva motive pentru care oamenii de afaceri si nu numai ar trebui sa inregistreze marci.Cei care vor sa infiinteze firme, vor sa creeze si un brand aferent acesteia, de aceea este bine sa inregistrati marca inca din primele etape ale inmatricularii societatii.Un exemplu elocvent este Singapore: multe start-upuri care isi incep activitatea intr-un simplu birou virtual aflat in Singapore au in vedere mai repede inregistrarea unei marci decat gasirea unui alt spatiu pentru a-si dezvolta afacerea.De ce? Pentru simplul fapt ca pe fondatori ii intereseaza mult mai mult sa dea o identitate ideilor lor, identitate care nu poate fi sustinuta decat de o marca inregistrata.Multe branduri devin cunoscute dupa ani in care logo-uri, insemne sau simple sloganuri au fost vazute de sute de mii de ori, devenind astfel asociate cu cei care le-au creat si cu ajutorul carora firmele si-au promovat produsele sau serviciile.Pentru a le folosi, insa, acei oameni de afaceri le-au inregistrat ca marci la OSIM, dobandid astfel dreptul exlcusiv de a le folosi. Tot acest proces a dus la crearea unor branduri destul de puternice in tara noastra.Comparativ cu alte tari, inregistrarea unei marci in tara noastra nu este nici pe departe atat de anevoios ca in alte tari. Singurul aspect important care trebuie avut in vedere este pregatirea riguroasa a documentelor care trebuie depuse la OSIM. In mod normal, aprobarea cererii se face in 4-5 luni, fata de alte tari in care aprobarea poate dura pana la un an de zile.Motivele pentru inregistrarea unei marci sunt multiple, iar oamenii de afaceri romani au inceput sa inteleaga beneficiile unei astfel de actiuni. Indiferent de tipul de produs sau serviciu vandut, o marca poate asigura recunoasterea unei firme si crearea unei identitati, insa si protectia ei fidelizarea clientilor dupa perioade mult mai scurte in comparatie cu pastrarea anonimitatii pe o piata in care tendinta este de a iesi in evidenta.