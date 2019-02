De ce oamenii prefera serviciile funerare fata de cele clasice

Din fericire insa, la o simpla cautare pe internet sau in cartea de telefoane, avem acces nelimitat la servicii funerare sector 1 sau in oricare alta zona a tarii ne aflam. In acest fel economisim si timp si bani, in egala masura, si beneficiem de experienta unui personal specializat in domeniu, capabil sa ne ofere cel mai bun raport calitate-pret.Daca in zonele urbane acest tip de servicii au luat avant de mai bine de un deceniu, asistam astazi la o dezvoltare masiva a lor si in zonele rurale, acolo unde oamenii sunt mai reticenti la desprinderea de traditii.Indiferent ca discutam de servicii funerare sector 2 al capitalei sau de un mic orasel din provincie, majoritatea serviciilor funerare fac insa tot posibilul sa pastreze specificul zonei si de aceea tot mai multe dintre ele includ si servicii mai putin obisnuite pana acum, de tipul pomenilor premergatoare inmormantarii, sau al obtinerii documentelor de deces sau ajutorului de inmormantare oferit de stat.In acest fel, prin simplificarea demersurilor care trebuie intreprinse de familie, serviciile funerare au inceput sa castige tot mai mult teren in fata inmormantarilor clasice, care presupun un efort imens, atat fizic cat si psihic, emotional si financiar.Desigur, este important sa mentionam si faptul ca, in multe parti ale tarii, de exemplu servicii funerare sector 3 , inmormantarile clasice, in care priveghiul are loc in casa decedatului, nu mai sunt demult o optiune viabila, iar serviciile funerare, chiar in forma cea mai de baza care este oferita, raman singura solutie la care putem apela.Din fericire, concurenta tot mai mare de pe piata de profil a dus si la aparitia ofertelor care mai de care mai avantajoase si incomparabil mai bune decat daca optam pentru organizarea clasica a ceremoniei funerare.