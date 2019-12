Companii: Forta de munca, cea mai mare provocare din 2020

2020 este vazut de majoritatea investitorilor drept un an in care masurile reale de reforma vor fi, din pacate, inghetate, cu consecinte directe in inrautatirea cadrului macro-economic. Acestea sunt, in esenta, concluziile celei de-a IX-a editii a "Barometrului privind starea economiei", realizat de compania de consultanta Frames.Dupa ce, la precedentul barometru de opinie, din luna iulie 2019,se aflau in prim-planul temerilor investitorilor, in 2020tinde sa revina in prim-plan.Intrebati care ar putea fi principalele provocari cu care se va confrunta mediul de afaceri in anul viitor, peste 60% dintre firmele intervievate au indicat problema fortei de munca, 53% dintre respondenti au mentionat accentuarea blocajului financiar, 49% - cresterea inflatiei iar 36% s-au aratat ingrijorati de o potentiala evolutie negativa a cursului de schimb."Criza fortei de munca s-a accentuat in 2019, iar importul de muncitori straini nu a reusit sa compenseze nici 10% din necesar. Dincolo de stimularea consumului, cresterile salariale din mediul bugetar au accentuat dezechilibrele din piata muncii.din cauza acestor probleme de personal pentru care, din pacate, statul intarzie sa vina cu solutii, cea mai solicitata de investitorii fiind o necesara. In plus, este nevoie de un plan de masuri pentru reintoarcerea romanilor, mai ales a celor tineri, in tara, vezi modelul polonez", arata concluziile Barometrului.Dincolo de criza fortei de munca, investitorii estimeaza ca economia va continua sa se confrunte cu aceleasi"Intr-un an cu doua runde de alegeri, este putin probabil sa asistam la masurile de restructurare necesare echilibrarii cadrului macro-economic, avand in vedere potentialul impact negativ din punct de vedere electoral. In aceste conditii, problemele din 2019 precumse vor accetua in anul viitor, mai ales in conditiile in care finantarea business-ului va continua sa fie o adevarata misiune imposibila pentru majoritatea investitorilor", afirma expertii.Interesant este ca din topul temerilor investitorilor a iesit "cresterea fiscalitatii", semn ca oamenii de afaceri spera ca 2020 sa aduca un Cod Fiscal fara modificari importante, avand in vedere contextul electoral.Temerile investitorilor privind decelerarea evolutiei economice din S2 2019, prezentate in editia din iulie a Barometrului Frames, s-au confirmat, cresterea economica fiind sub cea estimata de Comisia Nationala de Prognoza si de fostul guvern.In noua cercetare, realizata in aceasta luna, oamenii de afaceri estimeaza ca, in 2020, economia va continua sa puna frana, pe fondul accentuarii dezechilibrelor macro-economice.59% dintre companiile chestionate estimeaza, astfel, ca economia va creste anul viitor cu 3-3,5%, iar 27% vad un avans economic chiar mai redus, sub nivelul de 3%. Numai 14% au indicat un avans al PIB-ului peste nivelul de 3,5%.Proiectul de buget pe anul 2020 se bazeaza pe o crestere economica de 4,1%, un deficit bugetar de 3,59% si o rata medie a inflatiei de 3,1%."In 2020,insa cu o rata de crestere ceva mai temperata. Anul viitor va aduce multe semne de intrebare in sectoare precum agricultura, aflata inca in zona meteo-sensibila, constructiile - in conditiile incertitudinilor legate de Programul "Prima Casa", si mai ales in zona productiei industriale, acolo unde ultimele luni au marcat o decelerare semnificativa. In conditiile in care principalii parteneri comerciali ai Romaniei se confrunta, la randul lor, cu probleme economice, provocarile vor fi semnificative, cu impact direct in economie", afirma Adrian Negrescu, managerul Frames.Combinatia fatidica intre deprecierea leului si cresterea preturilor in economie a afectat semnificativ economia reala in 2019, iar acest fenomen tinde sa se accentueze in 2020.Dupa ce, in barometrul din iulie 2019, o treime dintre oamenii de afaceri chestionati de Frames prognozau cursul in a doua parte a anului in intervalul 4,7-4,75 lei, fapt confirmat de evolutia din prezent, pentru 2020, cei mai multi investitori (68%) anticipeaza un21% dintre cei chestionati se asteapta ca euro sa evolueze in intervalul 4,85-4,9 lei, iar 11% vad cursul sub 4,85 lei/euro."Presiunile pe cursul de schimb vor continua sa fie semnificative, in conditiile accentuarii dezechilibrului balantei comerciale. Stimularea consumului va determina cresterea, in continuare, a importurilor, iar presiunea inflationista se va accentua. BNR, cel mai probabil, va lasa leul sa evolueze pe un culoar mai amplu, in tentativa de a echilibra deficitele", afirma analistii de la Frames.Intr-o economie aflata sub zodia consumului, cei mai multi dintre investitori (61%) estimeaza ca. Serviciile (47%), constructiile (37%), transportul si depozitarea (28%) si activitatile profesionale, stiintifice si tehnice (23%) se vor afla, de asemenea, in topul investitiilor interesante.De remarcat scaderea semnificativa a apetitului pentru agricultura, silvicultura si pescuit fata de editia precedenta a Barometrului Frames, de la 27% la 12%, un semn ca provocarile din zona de costuri de productie, pricing, distributie si vanzare s-au accentuat.. Coroborat cu alte probleme, precum seceta, gripa aviara, cea porcina, business-ul agricol, in principal cel din zona micilor ferme, a devenit unul extrem de riscant, iar apetitul investitorilor a scazut semnificativ", afirma expertii.Acest fapt este dovedit de datele de la Registrul Comertului care arata ca, in 2019, numarul firmelor noi din acest sector a scazut cu peste 50%."Stimulat de cresterile salariale, consumul va continua sa genereze cel mai ridicat interes si in 2020, cu un. Sectorul de transport si depozitare, strans legat de acest segment, va aduce, de asemenea, o profitabilitate optima, iar serviciile dedicate firmelor si populatiei, vor inregistra, in continuare, un interes major.Sectorul constructiilor va continua sa creasca, iar presiunea pe preturi se va accentua in zona marilor orase, acolo unde cererea de spatii de locuit si de birouri este semnificativa. Investitiile in zona de IT (software) vor reprezenta, de asemenea, un punct de interes, grevate insa de criza de personal, extrem de puternica in acest sector", mai arata concluziile barometrului.Dincolo de provocarile economice si de investitiile cu potential din 2020, oamenii de afaceri au fost chestionati si in privinta masurilor pe care le considera necesare dezvoltarii un cadru economic stabil.Predictibilitatea fiscala (73%) s-a aflat in topul mentiunilor. Un Cod Fiscal batut in cuie, fara modificari peste noapte (in genul propunerii privind scaderea TVA, fara fundamente economice), se afla de cativa ani in topul solicitarii oamenilor de afaceri, din pacate neonorate de autoritati.Digitalizarea administratiei publice (56%), investitiile in infrastructura (45%), reducerea aparatului bugetar (38%) si un plan national de reconversie profesionala (24%) se afla, de asemenea, in topul masurilor considerate prioritare de investitori."Informatizarea ANAF, a intregului sector public, o simplificarea a procedurilor administrative in relatia dintre mediul public si privat, implementarea unei Agende Digitale reale reprezinta unul dintre pasii care pot fi realizati incepand din 2020, daca exista vointa politica. Emiterea tuturor facturilor din economie, de exemplu, sub supravegherea Fiscului, va elimina, cu siguranta, o buna parte din economia subterana, iar plata taxelor si impozitelor online va eficientiza colectarea veniturilor bugetare. In plus,", afirma managerul Frames, Adrian Negrescu."In ceea ce priveste restructurarea aparatului public, este putin probabil ca guvernul actual sa ia masurile necesare de reforma, mai ales ca nu beneficiaza de o majoritate parlamentara. Cum 2020 va fi un an de tranzitie spre o noua guvernare cu un orizont teoretic de 4 ani, cel mai probabil, masurile de reforma vor fi amanate pentru 2021 atunci cand vom asista si la cresteri de taxe si impozite. Investitorii spera, din aceasta perspectiva, ca toate masurile luate de noua guvernare sa se fundamenteze pe analize de impact si pe consultari cu mediul de afaceri", arata concluziile barometrului.Barometrul semestrial privind starea economiei a fost realizat de Frames in perioada 1 - 15 decembrie 2019, prin chestionare online, telefonic si email, pe un esantion reprezentativ de 450 de firme din diverse domenii de activitate, de la comert, la servicii financiare, agricultura, energie, confectii, IT etc.