Piata bauturilor racoritoare, estimata in Romania la 6,5 miliarde de lei, in 2019 (analiza)

Cuantumul estimat pentru 2019 este cu 40% mai mare decat cel inregistrat in urma cu 10 ani.Potrivit analizei Frames, numarul companiilor care imbuteliaza ape minerale, sucuri si bauturi naturale nealcoolice, inregistrate cu codurile CAEN 1107 si 1032, aproape s-a dublat fata de 2010, de la 437 la peste 800 societati in 2018 (date preliminarii), dupa ce, in 2017, raportau date financiare 767 de firme.In acest context, forta de munca angajata in acest sector a ramas, in tot acest interval, la un nivel aproape constant, in jurul a 10.000 de angajati, semn ca avansul semnificativ al business-ului s-a axat, in principal, pe dezvoltarea unei infrastructuri mecanizate.Datele centralizate de catre specialistii de la Frames arata ca primii 10 jucatori din acest sector au raportat afaceri de 5,1 miliarde de lei si un profit net cumulat de 488,8 milioane lei. Din acest total, brandurile Coca-Cola si Pepsi au inregistrat afaceri cumulate de peste 3 miliarde de lei, in 2017, cea ce inseamna aproape jumatate din piata. "Cu toate acestea, peste 50% dintre firme prezinta un risc foarte mare de business, si numai 14% au un risc scazut", noteaza realizatorii analizei.Pe fondul diversificarii pietei de bauturi racoritoare si a inaspririi legislatiei in materie, tot mai multe companii au inceput sa lanseze branduri si bauturi "fara zahar", considerate mult mai sanatoase.La capitolul apei imbuteliate, statistica Euromonitor arata ca, din punct de vedere regional, consumul pe cap de locuitor, in Romania, a fost de 4,7 litri, in 2017, cu 35% mai mare decat media Europei de Est, si cu 60% mai mic decat media Europei de Vest.De asemenea, vanzarile de apa imbuteliata in volum sunt asteptate sa aiba o rata de crestere medie anuala compusa de 7,2%, pana in anul 2022, Romania atingand un consum mediu pe cap de locuitor de 132 de litri. In aceasta marja, cea mai mare contributie la aceasta crestere provine de pe segmentul de apa plata.Cat priveste comportamentul consumatorilor, datele oficiale arata ca acesta a cunoscut numeroase schimbari in ultimii cinci ani. Astfel, daca in 2012, 6 din 10 cumparatori de apa alegeau apa carbogazoasa, incepand cu anul 2017 mai mult de 5 din 10 pun in cosul de cumparaturi apa plata.