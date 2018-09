Prezentarile plictisitoare au luat sfarsit. Cu un flipchart si cu tablele magnetice prezentarile tale vor fi mult mai interesante si atractive

Cu toate astea prezentarile pot fi foarte plictisitoare daca suportul folosit e unul banal, care nu atrage atentia. Ca sa evitati prezentarile plictisitoare puteti utiliza oricand un flipchart sau table magnetice.Ambele suporturi pentru prezentari sunt ieftine, se gasesc peste tot, sunt usor de folosit si de intretinut, atrag atentia si permit organizarea mai eficienta a prezentarii din timpul sedintelor. Flipchart-urile pot fi fixe sau mobile, simple, cu brate, sunt recomandate pentru prezentarile bazate pe vizual, inaltimea lor e reglabila.Pot fi si magnetice, cu brate laterale solide, hartiile se prind cu cleme rabatabile, se poate scrie si cu markere speciale pe ele. Suprafetele oricarui flipchart sau de la table magnetice sunt tratate special pentru a rezista la zgarieturi sa la uzura, durata de viata este una lunga, fiind ideale pentru prezentari de tot felul.Prin folosirea lor la fiecare prezentare angajatii vor fi mai atenti la prezentari, dvs. veti putea sa aranjati mai bine informatia si sa aveti control asupra prezentarii, puteti folosi markere colorate si toata suprafata oferita de cele doua instrumente pentru prezentari.De asemenea garantia oferita este suficient de mare, instrumentele sunt din materiale de calitate superioara, sunt livrate rapid si se pot personaliza in functie de dorinta fiecarui client. In acest fel veti avea prezentari la care toata lumea va fi atenta, veti putea sa aveti informatiile prezentate intr-o maniera originala, nu veti mai avea nevoie de asistenta si veti structura mai usor tot ce aveti de spus.Toate produsele din aceasta gama au si protectie speciala pentru perioadele in care nu sunt folosite, se pot depozita cu usurinta in spatii speciale, se intretin usor si sunt deosebit de rezistente in timp.