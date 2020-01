Romania a participat la "imm cologne", targul international de mobila din Germania

Tara noastra are o participare constanta la "imm cologne", brand-urile prezente expunandu-si produsele si colectiile in cadrul pavilionului nationalFirmele romanesti au ocupat o suprafata totala de 1.401,00 mp, din care 976,04 mp au fost cu finantare de la bugetul statului, iar restul de 424,97 mp, cu finantare proprie, in hala 5.1.Targul international "imm cologne 2020" a fost aprobat in cadrul programului de promovare a exporturilor pentru anul 2020.Anul acesta, au fost prezente la targul "imm cologne 2020": AMIK WOODEN TOYS, AMPLUSPM, BODMOB IMPEX, DESIGN FOR LIFE, ECOMATRIX, ELVILA S.A., ENTOURAGE FURNITURE, FAMOS, GELADI, Intreprindere Individuala Tiberiu Marius Forestier, KA&MA TRADING cu brandul Best Sleep, LAITZA NORD, LEMN PROD EX COM cu brandul XO Interiors, LOGHINMOB, MOBEX&COMPANY, MOBILADALIN, MONTANA CAMPENI, PURE HOME COLLECTIONS, REBRAS PRODIMPEX, SARMEXIN, SAVINI DUE, SESSIO EU si WOODGRAD.Trei dintre firmele prezente, PURE HOME COLLECTIONS, KA & MA TRADING si GELADI, au expus si in pavilioane specializate - hala 10.1 - Home Scenes, respectiv hala 9 - Home Sleep, destinate saltelelor si produselor pentru dormit.Participarea anuala a Romaniei la acest eveniment are efecte benefice asupra exporturilor de mobila in Germania.De remarcat este ca Germania se afla pe primul loc in exporturile de mobila ale Romaniei si inregistreaza cresteri semnificative in fiecare an.Valoarea exportului a ajuns in anul 2018 la peste 417 mil. de euro, cu 3,6% mai mult decat in anul 2017. Pentru anul 2020, se preconizeaza o crestere de peste 3% fata de 2019.Participarea Romaniei la "imm cologne" a fost organizata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in colaborare cu Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania Imm cologne este una dintre cele mai importante manifestari europene si mondiale din domeniul mobilei, designului si proiectelor, care se desfasoara anual, in luna ianuarie.Targul se organizeaza pe o suprafata de peste 300.000 m.p., la care participa peste 1300 expozanti, fiind vizitat de peste 145.000 de persoane, din peste 100 de tari.Editia din 2020 a targului s-a desfasurat pe segmente specializate si a reunit expozanti de pe toate continentele si au fost asteptati circa 150.000 de vizitatori.Editia din 2021 a targului "imm cologne" se va desfasura in perioada 18-24 ianuarie 2021.In zona promovarii afacerilor, portalul AMBISTA ofera, pe tot parcursul anului, acces direct catre produse, contacte, competente si evenimente.Detalii pot fi obtinute prin accesarea adresei www.ambista.com.