(P)

Vara incepe din ce in ce mai mult sa isi faca simtita prezenta iar un aer aparat de aer conditionat este singurul care ne mai poate racori. Nu ai deja unul?! Intra cat mai repede in posesia lui iar noi ne deplasam oriunde in Bucuresti pentru a-ti oferi cele mai bune servicii de instalare aer conditionat!Suntem o echipa formata doar din profesionisti si oferim garantie pentru fiecare serviciu de instalare aer conditionat si montaj aer conditionat pe care il prestam. Intra in legatura telefonica cu un specialist din cadrul echipei www.home-clima.ro pentru a-ti face o programare cat mai repede.V-ati intrebat vreodata cat are trebui sa dureze o instalare de aer conditionat? Cum se face corect? Dar si care este garantia pe care o primesti pentru serviciul prestat?In cele ce urmeaza va vom raspunde acestor intrebari primite din partea majoritatii clientilor care aleg sa colaboreze cu noi.In primul rand, un serviciu complet de instalare aer conditiont nu ar trebui sa dureze mai mult de 2 ore. Acest timp variaza direct proportional cu mai multi factori si anume:- Puterea unui aparat de aer conditionat se masoara in BTU (British Thermal Unit).In cazul aparatelor de aer conditionat simple (single split-un singur split) puterea aparatului este cuprinsa intre 9000 si 24.000 BTU, iar in cazul aparatelor destinate locuintelor pe etaj sau spatiilor comerciale se numesc (multisplit-mai multe splituri) iar puterea aparatului variaza intre 24.000 si poate ajunge chiar si la 68.000 BTU.Cu cat puterea aparatului este mai mare cu atat compresorul este si mai mare, deci ocupa mai mult spatiu iar acest lucru implica crearea unei unitati mai mari si mai grele ce se manevreaza mai greu, crescand astfel timpul efectuari serviciului de montaj aer conditionat De-a lungul timpului ne-am intalnit cu diferite tipuri de structuri pe care a trebuit sa efectuam serviciul de instalare. Cele mai comune sunt structurile peretilor din caramida, beton, BCA, panouri sandwich etc.In functie de materialul din care este confectionat peretele pe care urmeaza sa efectuam serviciul de instalarea, timpul de lucru poate fi mai scurt sau mai lung.Oferim garantie 12 luni la fiecare aparat montat cu echipa noasta! Nu ezitati sa ne sunati pentru a putea beneficia de un serviciu profesional care sa dureze si sa nu fie probleme cu scurgerile de lichide sau agent frigorific.Pe langa garantia oferita se ofera si coordonarea punerii in fuctiune cat si efectuarea unui mic instructaj legat de intretinerea aparatului de aer conditionat proaspat montat.