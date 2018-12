Serviciile funerare prospera - secretul consta in complexitatea pachetelor oferite

Serviciile funerare de baza

Servicii funerare moderne

La ora actuala agentiile de profil se axeaza pe o paleta mai larga de optiuni, pentru ca si evenimentul in sine este unul complex. Chiar daca este vorba de un eveniment funerar traditional sau unul modern, de unele nevoi nu se pot dezice niciunii.Pentru a putea conduce pe ultimul drum un defunct, familia trebuie sa aiba in vedere obtinerea actelor si avizelor necesare, fapt pentru care totul incepe cu partea de confirmare a decesului. Inclusiv din acest punct de vedere o agentie de profil se dovedeste a fi de ajutor. Se poate pune la dispozitie chiar si un medic ce intocmeste raportul necesar si se ocupa de toata partea birocratica astfel incat familia sa nu mai aiba asemenea griji.Nu este vorba doar de actele necesare pentru a obtine certificatul de deces, ci si de cele care ajuta la obtinerea ajutorului de inmormantare oferit de stat. Cum evident in aceasta perioada se deplange pierderea suferita, cele lumesti si mai ales financiare par sa paleasca in fata durerii, motiv pentru care, din nou, agentia aleasa se va ocupa de cele necesare.Serviciile de baza includ pregatirea defunctului - uneori se poate intampla si la domiciliu, insa de cele mai multe ori defunctul este preluat, toaletat, cosmetizat, imbalsamat, imbracat si ulterior transportat la locul ales, pentru priveghere. De asemenea, pentru ca efectul este unul in lant, se impune nevoia de tinuta, sicriu, cruce si coroana, cu toate accesoriile incluse, lucruri desigur regasite in ofertele agentiilor de profil.Altfel spus, s-a ajuns ca o agentie de pompe funebre sa se poata ocupa de tot ceea ce tine de organizarea ultimului eveniment din viata. Cu o atenta detaliere, agentiile sunt capabile sa se muleze pe preferinte clasice sau poate chiar moderne, pentru ca tot ceea ce familia alege se transpune intr-o ultima misiune facuta in numele unei persoane dragi.Se pot comanda sicrie personalizate, pentru a nu recurge la tot ce e la indemana, se poate alege o altfel de textura, culoare, model. Lemnul poate fi lucrat astfel incat modelul de sicriu sa fie realizat conform cu preferintele familiei defunctului.De asemenea, se poate alege varianta de incinerare si nu de inhumare, iar in lista de servicii funerare Bucuresti si nu numai se regasesc si alte optiuni ce demonstreaza influenta vremurilor moderne in acest sector.Evolutia acestui domeniu de-a lungul timpului a dus la adaugarea variatelor servicii la o lista clasica. Pentru cei care au inclus si arta creativa in discutie exista se pare servicii de cosmetica mortuara.Defunctul este machiat, nu in sensul de a i se schimba infatisarea, ci tocmai pentru a i se imblanzi trasaturile, pentru a face ca ultima imagine sa fie una mai placuta si nu socanta. Poate ca nu sesizam nevoia acestui serviciu pana cand nu constientizam ca decesul poate schimba total chipul unei persoane, putand fi chiar traumatizanta diferenta.Alte servicii de ordin modern inscrise si ele in listele de optiuni ale agentiilor de pompe funebre se refera la transport si la marele fast cu care defunctul poate fi transportat catre cimitir sau crematoriu.Nici pomana ulterioara, celebra masa de dupa inmormantare, nu lipseste din serviciile de organizare ale evenimentelor funerare. Alte accesorii funerare, alegerea locului de veci, crearea unui monument funerar sunt deopotriva posibile tot prin intermediul specialistilor in acest domeniu.Avantajos este ca agentiile de acest gen se muleaza dupa preferinte si nevoi. Exista pachete de servicii ce cumuleaza cele necesare, de la un minimum necesar si pana la cele de lux; exista posibilitatea de a alege individual orice tip de serviciu. Asadar exista optiuni pentru oricine, avand in vedere faptul ca astfel de evenimente nu ocolesc pe nimeni.Din aceasta poveste castiga toata lumea: pe de o parte cei indoliati, pentru ca au un sprijin real in organizarea celor necesare, isi usureaza munca si salveaza din timpul dedicat trairii unei dureri desigur, pe de alta parte agentiile de profil ce nu duc lipsa de clienti.