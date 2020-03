Solutii pentru companii si institutii: O poarta termica pentru a verifica fiecare om care intra in cladire

Pasajul de trecere prin portal are o latime de 90 cm pentru a permite trecerea unei singure persoane. Pot trece astfel peste 60 de persoane pe minut.

Portalul Human Thermal Gate 1920 se utilizeaza pentru masurarea temperaturii, iar la detectarea temperaturilor de peste 37 de grade se face recunoasterea persoanei in baza datelor de angajat si se va declansa alarma.

Alarma se activeaza atat audio, cat si printr-un mesaj personalizat cu valoarea temperaturii.

Imaginea este de tipul termal (foto atasat), vizibila si persoana daca se opteaza pentru acest lucru, iar fotografia se poate trimite pe email, salva pe FTP sau pe un card de memorie local.

Imaginile live cu masurarea temperaturii se pot suprapune cu imaginea clara. Din motive de confidentialitate, pentru afisajul local se aplica numai cadrul cu imaginea termala.

Ce mai recenta solutie poarta numele Human Thermal Gate 1920 si este creata de catre companiile UltraVision Consult si Topalis Engineering pentru a asigura domeniilor cu activitate critica continuitate in derularea activitatilor.Portalul este potrivit pentru punctele de acces aglomerate cum ar fi:, spun producatorii.Pretul solutiei Human Thermal Gate 1920 depinde de configuratia aleasa si de necesitatile practice de implementare.Solutia cuprinde mai multe elemente configurabile in functie de integrarea cu celelalte sisteme ale companiei, de scopul pentru care este instalata si alte criterii care se analizeaza inainte de inaintarea ofertei.Pentru oferta in configuratia standard, pretul este de 14.990,00 Euro + TVA"Solutia poate fi livrata in circa 3-5 saptamani cu plata unui avans de 50%. In acest moment sunt in stoc 3 produse. Implementarea necesita training in utilizare de o jumatate de zi", a explucat directorul general UltraVision Consult, Florin Marica, pentru Business24."Solutia nu este deloc greu de instalat, dimpotriva", mai spune el, oferindu-ne un scenariu operational:"Consideram deosebit de importanta continuitatea in business in aceste momente, iar acest tip de solutie vine sa raspunda nevoilor de preventie si treiere a urgentelor", explica Florin Marica.Prin utilizarea Human Thermal Gate 1920 accesul se face extrem de rapid, fara blocaje, evitand cozile ce pot reprezenta un real pericol. In plus, detectarea riscurilor se face in timp real, fiind usor de utilizat, simplu de manipulat si instalat in punctele de acces.Permite monitorizarea continua, permanenta si regulata a persoanelor care fac parte din structurile de urgenta indispensabile in aceasta perioada cum sunt ingrijirile medicale, siguranta, politia, armata, pompierii, furnizorii de servicii critice pentru populatie s.a.