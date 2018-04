Trandafir & Associates este alaturi de Ebury la intrarea pe piata din Romania

Proiectul este coordonat de George Trandafir, Managing Partner al Trandafir & Associates."La intrarea pe o noua piata, Ebury solicita cele mai inalte standarde de diligenta profesionala, precum si de rigoare juridica, de la avocatii sai, pentru ca impreuna punem bazele ce vor asigura dezvoltarea solida a operatiunilor companiei pe noua piata. Suntem deosebit de incantati de colaborarea pe care o avem cu echipa Trandafir & Associates, care dovedeste maturitate profesionala pentru a intelege activitatea unei companii fintech globale si are capacitatea de a livra servicii juridice la cel mai inalt nivel profesional", a declarat dl. Johan Gabriels, Country Manager Romania."Sunt onorat de faptul ca Ebury ne-a acordat mandatul de avocati in Romania; acest proiect este contextul perfect pentru a demonstra ca firma noastra s-a dezvoltat constant in ultimii ani, dobandind capacitatea de a raspunde asteptarilor si cerintelor unei companii fintech cu operatiuni la nivel global", a spus dl. Trandafir.Trandafir & Associates asista Ebury pentru intrarea pe piata romaneasca in baza mecanismului libertatii de stabilire reglementat de dreptul comunitar, pentru adaptarea produselor/serviciilor oferite in Romania, precum si